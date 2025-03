Vijftien jongvolwassenen krijgen sleutel van nieuw appartementencomplex in Ten Boer

Foto: Wierden en Borgen

Aan de Marskramer in Ten Boer heeft woningstichting Wierden en Borgen vijftien appartementen gebouwd, bedoeld voor jongvolwassenen van 23 tot 30 jaar.

De nieuwe bewoners kregen maandag hun sleutel. Wierden en Borgen heeft de woningen deels aangeboden met voorrang voor inwoners uit Ten Boer. Bijna alle appartementen zijn uiteindelijk verhuurd aan nieuwe huurders die binding hebben met het dorp. Ook zijn vijf appartementen voorlopig beschikbaar gesteld als wisselwoning aan de NCG voor de versterkingsopgave.

De appartementen zijn allemaal gasloos en worden verwarmd met een gecombineerde luchtventilatiewarmtepomp. Op het platte dak staan zonnepanelen en het is bedekt met sedumplanten, die water vasthouden. Daardoor koelt de directe omgeving af door verdamping. Ook biedt het een extra isolatielaag. Ook kunnen de klikbare bakstenen zonder metseling weer worden hergebruikt als het poan

De gevel van het appartementencomplex is niet gemetseld, maar er is gebruikgemaakt van een ‘clickbrick’ systeem. Hierbij worden keramische bakstenen droog op elkaar gestapeld en verbonden met rvsklemmetjes en verankerd aan het betoncasco. Het systeem is circulair en kan op den duur weer worden

hergebruikt doordat de bakstenen niet verlijmd of gemetseld zijn.