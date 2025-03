Foto Martijn Minnema: ON speler Tim Deelen eerder dit seizoen thuis in actie tegen Hoogezand

Eersteklasser PKC’83 heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Tim Deelen van competitiegenoot Oranje Nassau.

Deelen doorliep de jeugdopleiding bij Be Quick 1887. Hij is aan zijn vijfde seizoen bezig bij ON. De 24-jarige Deelen is een opkomende linksback.

De koploper in 1H trok eerder al Dylan Smit, Sicco Bouwer (beide Drachtster Boys) en Rick Boyer (ACV) aan.