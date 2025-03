Vierde AED in De Hunze in gebruik genomen: “Veel betrokkenheid vanuit de wijk”

Foto: ingezonden

In de wijken De Hunze en Van Starkenborgh is dit weekend de vierde AED in gebruik genomen. Het doel is om in de wijk uiteindelijk zes AED’s te plaatsen.

De AED, een Automatische Externe Defibrillator waarmee het hartritme hersteld kan worden, is geplaatst bij een woning aan de Wilsstraat. “We hebben er een feestelijke ingebruikname van gemaakt”, vertelt initiatiefnemer Monique Linskens. “Veel buurtbewoners hadden de moeite genomen om aanwezig te zijn. Gedurende de bijeenkomst was er de gelegenheid om vragen te stellen en werd er kort aandacht besteed aan het gebruik van de AED en het belang van de benodigde reanimatievaardigheden. En er waren hapjes en drankjes die geschonken waren door een slagerij en supermarkt uit Beijum. We hopen dat het apparaat nooit gebruikt hoeft te worden, maar mocht het wel zo zijn, dan hebben we een waardevolle toevoeging aan onze buurt. Wij willen de gemeente Groningen en gebiedsmanager Oost Marlon Berends als sponsoren bedanken.”

Vijfde en zesde AED

Linskens is samen met Carla Veldhuis enige tijd geleden begonnen aan een bewonersinitiatief om de wijken hartveilig te maken. Vorige week werd duidelijk dat de aanrijtijden van ambulances langer worden. Daarom worden vooractiviteiten, dat zijn de minuten die tussen het stoppen van de hartcirculatie en het arriveren van de ambulance zitten, belangrijker. Binnenkort volgt de plaatsing van een vijfde AED aan de Bakemastraat, waar reeds subsidie voor is toegekend. En voor een zesde AED, die in Van Starkenborgh moet komen te hangen, loopt een crowdfundingsactie.

Grens naar drie minuten

Linskens: “Wij willen een hartveilige wijk zijn. Hoe langer het duurt voor je gaat reanimeren, hoe groter de schade is. Men houdt daarbij de grens van zes minuten aan om er zonder complicaties uit te komen. Wij willen naar drie minuten.” In de wijken zijn er ruim honderd burgerhulpverleners die met de apparaten overweg kunnen. De burgerhulpverleners zijn belangrijk omdat een AED niet zonder reanimeren kan. Veldhuis en Linskens hopen met hun actie andere wijken en dorpen te inspireren. Ook noemen ze het belangrijk dat AED’s worden aangemeld bij HartslagNu, zodat de apparaten gevonden kunnen worden. Daarnaast worden bedrijven opgeroepen, die nu een AED binnen hebben hangen, om deze buiten te plaatsen, zodat er ook buiten kantooruren gebruik kan worden gemaakt van de AED’s.