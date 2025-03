Vier stewards NAC lichtgewond bij schermutseling met FC-fans

Foto: MM1912 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29215980

Vier stewards van NAC Breda zijn zaterdag lichtgewond geraakt bij schermutselingen die ontstonden met fans van FC Groningen. Dat meldt De Telegraaf zondag.

Een groep FC-fans probeerde met trommels het stadion binnen te komen, maar werden bij de toegangspoortjes tegengehouden. In het Rat Verlegh Stadion in Breda zijn toeters en trommels verboden. In de huisregels van NAC staat dat men op die manier de authentieke voetbalsfeer probeert te behouden. In voorbereiding op de wedstrijd zijn de huisregels met de FC besproken, maar toch melden enkele supporters zich met trommels bij de ingang van het stadion. Het leidde tot schermutselingen waarbij vier stewards gewond raakten. Volgens de krant liep één van de stewards een gebroken tand op.

De identiteit van de fans van de FC die over de schreef zijn gegaan is bekend. Het zou om een viertal personen gaan. Op dit moment is het nog onduidelijk of de politie maatregelen neemt. In principe kunnen ze worden aangeklaagd voor openlijke geweldpleging. De wedstrijd in Breda eindigde in een 1-1 gelijkspel.