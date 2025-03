Verwijderen vegetatie stemt bewoners Sterrebos triest: “Aannames? Het zijn constateringen”

Een graafmachine voert werkzaamheden uit in het Sterrebos bij de Waterloolaan. Foto: ingezonden

In een deel van het Sterrebos, aan de Waterloolaan, zijn de afgelopen dagen bomen en vegetatie verwijderd. De werkzaamheden hebben geleid tot het herstel van zichtlijnen. Buurtbewoners zijn boos vanwege de gang van zaken en kwaad vanwege uitspraken die de wethouder heeft gedaan.

“Ik woon al 37 jaar aan de Waterloolaan”, vertelt Frank Niemeijer. “Ik heb een woning in een appartementencomplex, en de laatste tijd zeggen medebewoners tegen mij, maak je toch niet zo druk, Frank. Je houdt het toch niet tegen. Maar zo zit ik niet in elkaar. Vergelijk me met een hond die een tak in het bos gevonden heeft. Die zit stevig in mijn bek, en die laat ik niet los. Het Sterrebos is een ontzettend oud bos. Blijf er uit weg. De gedachte die men heeft is dat verandering tot verbetering leidt. Maar het was goed in het Sterrebos en nu leiden de werkzaamheden tot verslechtering. We hebben het over een plan dat erg veel geld kost. Voor dat geld had je ook hele waardevolle groene projecten in de gemeente kunnen starten.”

“Je zult met een zaklamp moeten gaan zoeken naar mensen die hier blij mee zijn”

In de afgelopen weken is er al heel wat gezegd en geschreven over het Sterrebos. Bij de aanbesteding van de nieuwe zuidelijke ringweg, die op de plek van het Sterrebos verdiept is aangelegd, is gezegd dat er een unieke kans is ontstaan om het noordelijk en zuidelijk deel van het bos weer met elkaar in verband te brengen. In de jaren zestig werd de ringweg aangelegd wat ten koste ging van een deel van het Sterrebos. Bewoners zijn niet blij met de manier waarop de twee delen van het Sterrebos weer verenigd moeten worden. Niemeijer: “Je zult met een zaklamp en vergrootglas moeten zoeken naar mensen die hier blij mee zijn. Ik heb ze nog niet gevonden.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Bewoners noemen dit pad inmiddels het ‘grafzerkenpad’. Foto: ingezonden Twee weken geleden protesteerden bewoners en betrokkenen in het bos. Foto: Marijn Buijse – Beeman Productions

“Het zijn geen aannames maar constateringen”

Aanvankelijk richtte de boosheid zich op de nieuwe paden. De paden zijn vervangen door zogeheten Sterrebostegels aangevuld met een halfverharding. Bij de werkzaamheden zouden boomwortels kapot zijn gemaakt. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) liet weten dat dit niet het geval is. Er zouden haarwortels zijn aangetroffen bij de werkzaamheden. Voorts liet hij weten zich te storen aan de aannames die gedaan worden in onder andere de media. Niemeijer: “Ik ben hier echt kwaad over. We hebben het niet over aannames. Het zijn constateringen. Ik heb zelf gezien dat er boomwortels beschadigd zijn geraakt bij de graafwerkzaamheden voor de nieuwe paden. Er zijn wortels doorgesneden. En daar maak ik mij druk om, want de ecologen en biologen die wij spreken, die zeggen dat dit leidt tot instabiliteit van de bomen. We hebben het over oude bomen, waarvan wij bang zijn dat er nu een aantal het niet gaan redden.”

“Dwaas plan”

Maar het is niet het enige. “Afgelopen dagen heeft er aan de kant van de Waterloolaan een kaalslag plaatsgevonden. Bomen zijn omgezaagd en vegetatie is verwijderd. Dat stemt mij triest. Je gaat bomen in een bos kappen zodat er een brede zichtzone ontstaat en er ruimte is om een nieuw breed pad aan te leggen. De gemeente is bezig om een deel van het bos te transformeren van een bos naar een plantsoen. En dat is een heel dwaas plan.”

“Tegels moeten verwijzen naar de historie”

Niemeijer probeert een vergelijking te maken. “Stel dat besloten wordt om op de Veluwe een asfaltpad aan te leggen, dwars door een bos of over een heideveld. De wereld zou te klein zijn. Terwijl hier precies hetzelfde gebeurt. Het Sterrebos is 265 jaar geleden aangelegd als plantsoen. Maar de tijd staat niet stil en door de grillen van de natuur is het plantsoen verworden tot een bos. Dat je daar nu tegels in hebt aangelegd, dat begrijp ik niet. Grote zwarte tegels, die wij inmiddels het ‘grafzerkenpad’ noemen, die moeten verwijzen naar de historie van het ‘sterrenbos’. Maar als je zo graag de geschiedenis wilt laten zien, dan kun je dat toch ook doen met een bordje langs het pad? Plaats er een QR-code op dat doorverwijst naar een video of podcast, en je bent heel wat goedkoper uit dan wat je nu uithaalt.”

“We zien dit als verminking”

De bewoner klinkt strijdbaar: “Ik woon inmiddels 37 jaar op deze plek. Het Sterrebos is een deel van mij geworden. Samen met buurtbewoners dragen wij het bos een warm hart toe. Zelf voer ik regelmatig opruimwerkzaamheden uit in het bos, en ook buurtbewoners zijn regelmatig met grijpers in de weer om plastic en afval op te ruimen. Het Sterrebos is één van de oudste bossen in het Noorden van het land. Het is ons bos, en daar komen ze nu aan. En mijn frustratie wordt breed gedeeld in de buurt. We zien het als verminking.”

“Wij zijn niet in deze plannen gekend”

Het onderwerp staat inmiddels ook landelijk op de radar. “Dagblad Trouw heeft onlangs aandacht besteed aan de situatie. Dat is vrij opmerkelijk omdat de krant toch wat meer Randstad-georiënteerd is. En ook radioprogramma Vroege Vogels wil op korte termijn aandacht besteden aan het onderwerp. Het vertelt mij dat hier echt iets mis is. De wethouder hoor ik ondertussen zeggen dat er iets moois van gemaakt gaat worden. Maar dat is recht praten wat krom is. Als buurtbewoners zijn wij hier niet in gekend. Organisaties als Bomengroep XR, de Bomenridders, de Bomenwachters en de Vleermuiswerkgroep zijn tegen de plannen. Maar toch wordt een eigen plan getrokken.”

“Rododendrons horen thuis in een plantsoen, niet in een bos”

Niemeijer is ook kritisch op de plannen hoe het noordelijk en zuidelijk deel van het Sterrebos verenigd moeten worden. “Je hebt nu de kans om een catastrofale fout uit de jaren zestig te herstellen. En dan ben je van plan om wat boompjes en rododendrons te plaatsen. Rododendrons horen eerder thuis in een plantsoen, dan in een bos. Ik heb eerder al eens gezegd: ik wil bomen, bomen, bomen. En inheemse plantensoorten die een verrijking zijn voor de insecten zodat we echt toevoegen wat nodig is.”

Komende woensdag vindt er in het Sterrebos een beeldvormende sessie voor raadsleden plaats. Deze bijeenkomst is besloten. Buurtbewoners overwegen ondertussen om nieuwe acties te organiseren.