Verward persoon gooit met scherpe voorwerpen naar politie in De Wijert (update)

Foto: 112 Groningen

De Bosboom-Toussaintstraat in de Wijert is maandagmiddag grotendeels afgezet door de hulpdiensten. Volgens de politie gebeurde dat vanwege een situatie rond een persoon, die een gevaar vormt voor zichzelf en de omgeving. Deze persoon verwonde ook één van de aanwezige agenten.

De politie was met meerdere eenheden aanwezig. Ook ambulancepersoneel stond paraat en de brandweer hield een eenheid in de buurt. In de straat waren onder meer agenten in steekwerende vesten te zien.

De hulpdiensten kwamen naar de woning een zorgmelding voor een persoon, die volgens de politie een gevaar vormde voor zichzelf en de omgeving. Toen agenten met deze persoon in gesprek wilden gaan, gooide deze persoon meerdere scherpe voorwerpen naar de politie. Hierbij is één politieagent lichtgewond geraakt.

Dat maande de politie om het incident op te schalen. Een arrestatieteam van de politie ging in gesprek met de persoon en wist deze vervolgens aan te houden.

Foto: 112 Groningen