Vernielingen gepleegd op Dirt Park Groningen, getuigen gezocht

Foto: Keanu de Plaa

Op het Dirt Park Groningen in de wijk Beijum zijn zondag vernielingen gepleegd. De beheerder van het park is op zoek naar mensen die meer informatie hebben.

“De vernielingen zijn naar alle waarschijnlijkheid zondagmiddag gepleegd”, vertelt Keanu de Plaa van het Dirtpark. “Bij de vernielingen is een hek aan de achterzijde kapot gemaakt. Ook zijn er drie zeilen in brand gestoken.” Op foto’s is te zien dat een deel van het hek, dat om de crossbaan staat, omver ligt. Ook is er brandschade zichtbaar.

“Ik ben op zoek naar mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben over de vernielingen.” Personen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met De Plaa. Het huidige Dirt Park bestaat sinds 2018. Van april tot en met eind september is het park openbaar toegankelijk. De baan is geschikt voor MTB- en BMX-fietsen. Het Dirt Park kent verschillende niveaus; van een pumptrack tot een tafel jump lijn en een grote trail lijn die bestaat uit zes jumps.