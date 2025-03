Vermaarde organisten geven zaterdag Passie- en Paasconcert in Martinikerk

Foto: Sebastiaan Scheffer

De vermaarde organisten Martin Mans en Gert van Hoef geven zaterdag een Passie- en Paasconcert op het orgel van de Martinikerk.

In de middag, vanaf 15.00 uur, is Martin Mans te horen samen met het Groot Mannenkoor Noord-Nederland. “Het eerste nummer dat gespeeld zal worden is het lijdenslied ’t Is Middernacht”, laat de organisatie weten. “De zang wordt begeleid door de organist Hugo van der Meij. Naast zijn begeleiding brengt hij enkele improvisaties ten gehore op het monumentale kerkorgel.”

Finale is een doorlopende improvisatie

Om 20.00 uur begint Martin Mans het gezamenlijke orgelconcert met een improvisatie en enkele aria’s over Passie en Pasen. Bij dit concert wordt er samengewerkt met de organist Gert van Hoef die verschillende improvisaties en klassieke werken zal spelen. “Beide organisten zullen hun karakteristieke improvisatiestijl laten horen en zullen elkaar aanvullen in de muziekkeuze. Naast improvisaties brengen ze werken van klassieke meesters zoals Bach en Händel ten gehore. De finale van de avond is een doorlopende improvisatie waarbij ze beide op de orgelbank zitten.”

Martin Mans en Gert van Hoef

Martin Mans begon met het spelen op orgel op zevenjarige leeftijd. Toen hij elf jaar oud was begon hij met het begeleiden van koren en op zijn twaalfde werd hij kerkorganist in zijn geboorteplaats Melissant in Zuid-Holland. In 2010 kreeg Martin een ridderorde vanwege zijn muzikale en culturele verdiensten. Gert van Hoef speelt ook van jongs af aan op orgel. In september 2013 begon hij zijn studie bij Jos van de Kooij aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag met hoofdvak orgel. Hij kreeg zijn orgellessen in de Westerkerk te Amsterdam. In juni 2017 heeft hij eindexamen gedaan voor zijn Bachelor diploma in muziek (orgel) op het majestueuze Müllerorgel van de Sint Bavokerk in Haarlem. In de zomer van 2018 heeft Van Hoef het conservatorium afgerond en behaalde hij het einddiploma. Tegenwoordig geeft hij concerten door het hele land.

