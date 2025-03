Verleggen busbaan Oosterhamrikkade zorgt voor tweespalt in coalitie: “We zijn hier op tegen”

foto: Bob de Vries

Het verleggen van de busbaan van de Oosterhamrikkade naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan is nog geen beklonken zaak. Woensdagavond werd duidelijk dat coalitiepartij SP niet met dit plan in kan stemmen. Ook andere fracties zijn kritisch.

In de raad werd woensdagavond gesproken over het toekomstbeeld van de Oosterhamrikzone. Als het aan de gemeente ligt wordt er in de komende twintig jaar gewerkt aan een herontwikkeling van de wijk. De Oosterhamrikzone is één van de belangrijkste binnenstedelijke woningbouwlocaties. De gemeente wil de zone veranderen van oude bedrijvigheid naar een nieuwe en groen binnenstedelijk stadsdeel waar de leefkwaliteit voorop staat.

Bruggen en mogelijk een aquaduct

Een belangrijk onderdeel in het plan is het realiseren en verplaatsen van verschillende bruggen. Zo moet er een nieuwe oeververbinding komen over het Van Starkenborghkanaal waardoor er een betere verbinding ontstaat met Kardinge. De Oliemuldersbrug wordt verplaatst naar de verlenging van de Hamburgerstraat. En er komt een extra brug, of mogelijk aquaduct, onder het Oosterhamrikkanaal bij de Oosterhamriklaan, specifiek voor fietsers en voetgangers. De financiering van deze plannen is nog niet rond, waarbij de gemeente ook hoopt op financiële steun vanuit Den Haag.

Het toekomstbeeld van de Oosterhamrikzone. Afbeelding: gemeente Groningen

Verplaatsen busbaan

Uit het plan blijkt verder dat er in de wijk duizend woningen bij zullen komen, die voornamelijk langs het Van Starkenborghkanaal gebouwd worden. De toename van het aantal woningen heeft gevolgen voor de mobiliteit. Daarom moet er een nieuwe wijkuitvalsweg komen aan de zuidzijde van het Oosterhamrikkanaal. Daarnaast wordt de huidige busbaan langs de Oosterhamrikkade verplaatst naar de Vinkenstraat, E. Thomassen à Thuessinklaan en Wielewaalplein. Dit zorgt ervoor dat de kade kan veranderen in een groener en rustiger gebied.

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Geldstromen zullen anders gaan lopen”

Verschillende fracties, waaronder de VVD en de SP uiten hun zorgen over het verleggen van de busbaan. Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “In de basis is het plan voor het Oosterhamriktracé een goed plan. Maar we hebben het wel over een plan dat over twintig jaar uit de verf moet komen. Daarom maakt mijn partij zich op dit moment in de basis geen zorgen. Mijn partij is zich er namelijk van bewust dat de financiële situatie in de loop der jaren kan veranderen. Als tipje van de sluier kan ik wel oplichten dat mijn partij ook geen voorstander is om de busbaan naar de Vinkenstraat te brengen.”

“Welke inwoners geef je de pijn van een busbaan?”

Daar reageert Benni Leemhuis van GroenLinks op: “Ik ben het met de Stadspartij eens dat als het geld er niet is, dat dit niet door kan gaan. Maar is zo’n toekomstbeeld, dat we vanavond bespreken, niet heel goed?” Moerkerk: “Daar ben ik het mee eens. Maar focussen op wat er staat heeft op dit moment maar matig zin. Wel worstelen wij als fractie met bepaalde punten. Moeten auto’s op de busbaan worden toegestaan? Welke inwoners geef je de pijn van een busbaan? Of zou je misschien moeten gaan werken met een eenrichtingsverkeer busbaan waardoor je de overlast spreidt?”

Jurrie Huisman (SP): “We zijn tegen het verleggen van de busbaan”

Andere partijen zijn stelliger. Waaronder Jurrie Huisman van de SP: “Indertijd zijn we altijd tegen het verleggen van de busbaan geweest. En dat zijn we nog steeds. Ondertussen speelt er nog iets. Vorig jaar kwam naar buiten dat de busbaan niet door de Vinkenstraat komt. Daarop stelde woningcorporatie Nijestee het afbreken van 154 woningen aan de Vinkenstraat, Oliemuldersweg en Oosterhamrikkade voor ongeveer vijftien jaar uit. Sterker nog: de woningen werden gerenoveerd en er kon weer in gewoond worden. Nu gaan we het toch weer anders doen en zullen deze woningen alsnog gesloopt moeten worden. Wat een kapitaalvernietiging.”

Rik Heiner (VVD): “De SP is het dus niet eens met het eigen college?”

Rik Heiner van de VVD: “Bent u het daarmee oneens met de plannen van het college waar u deel van uitmaakt?” Huisman: “Daar willen we ook mee aan de slag. Dit is een toekomstvisie voor de komende vijftien, twintig jaar. Zo willen we met inwoners in gesprek.” Heiner: “Maar u zit nu in de coalitie. In de toekomstige colleges is dat maar afwachten of u daar onderdeel van uit maakt. Dat betekent dat u er nu wat aan kunt doen.” Huisman: “Daarover zijn we aan het nadenken wat we kunnen doen.” Moerkerk: “Maar het is wel heel gevaarlijk wat u zegt. Wij kunnen volgende week een motie indienen, waarbij u kleur moet bekennen.” Huisman: “Als fractie gaan we dan bespreken hoe we daar mee om moeten gaan.”

“Er rijden straks zeshonderd bussen per dag door de Vinkenstraat”

Ook de VVD is kritisch op het verleggen van de busbaan: “We hebben twijfels over de betrokkenheid van inwoners bij het verleggen van de busbaan. Als dit plan doorgaat dan rijden er straks zeshonderd bussen per dag door de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan. Het lijkt ons een goed idee om auto’s toe te staan op de bestaande busbaan. Als je naar Kardinge wilt moet je nu de hele wijk door, via de Bedumerweg, terwijl dit via de busbaan veel sneller is.” Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “In de plannen moet op de huidige busbaan meer ruimte komen voor groen.” Heiner: “Ons voorstel is een stuk goedkoper. Je voegt woningen toe, waarbij met auto’s op de huidige busbaan de doorstroom beter wordt. Bussen kunnen daar dan nog steeds rijden. Je hoeft niet overal een groen walhalla van te maken.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Je moet het relativeren”

GroenLinks ziet de nieuwe route wel zitten. Leemhuis: “De zorgen die genoemd worden, die zie ik ook. Ik kan ze ook volgen. Zeshonderd bussen klinkt veel. Maar je moet het ook relativeren. Het gaat om één bus per minuut. En dat klinkt heel anders.” Heiner: “Maak je de zorgen die er nu spelen niet heel klein?” Leemhuis: “Ik relativeer het. Ik zie op dit moment geen onmogelijkheid.” Jurrie Huisman: “Maar er is wel een verschil. Aan de huidige busbaan wonen niet direct mensen. Toen deze mensen zich daar vestigden, waren zij op de hoogte van de busbaan. In de Vinkenstraat wonen mensen direct tegen deze straat aan.” Toch denkt Leemhuis dat het plan de ruimte moet krijgen.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “We bespreken de busbaan ook met inwoners”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer heeft de zorgen gehoord. “De busbaan is een belangrijk discussiepunt in deze vergadering. We bespreken dit onderwerp ook met inwoners. Daar is volop aandacht voor.” Heiner: “Zorgen kunnen weggenomen worden door ze niet door te laten gaan. Maar dat stadium zijn we al gepasseerd.” Broeksma: “Wij nemen de zorgen serieus. We bespreken vandaag niet een ontwerp. We bespreken een gedachtenvorming. Ik hoor de Stadspartij iets zeggen over een eenrichtingsverkeer busbaan. Dat is allemaal onderdeel van wat er besproken wordt.”

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Positief dat er duizend woningen worden toegevoegd”

Ondertussen is het plan zoveel meer dan alleen het verleggen van de busbaan. Andere partijen leggen daar de nadruk op. Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “We hebben het al heel lang over de Oosterhamrikzone. Wat er nu op tafel ligt geeft een indruk hoe het er uit komt te zien. De afgelopen jaren hebben we wel eens de kritiek gekregen dat we alleen investeren in de binnenstad. Dit toont aan dat wij ook aandacht hebben voor andere wijken en buurten, en dat dit plan een impuls geeft aan dit deel van de stad. Wij zijn blij dat wijk groener wordt. Ook is het positief dat er duizend woningen toegevoegd wordt, waarbij het gaat om twintig procent sociale huur. Ook is het mooi dat er aandacht is voor het bouwen voor ouderen.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Ik wil een lans breken voor de Paradijsvogeltuin”

Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Het is heel mooi dat braakliggende terreinen in de wijk snel ontwikkeld kunnen worden. Mijn fractie is ook heel blij dat sociale initiatieven als Bie De Buuf en Toentje nadrukkelijk genoemd worden. Ik zou deze initiatieven graag een sterkere positie willen geven in de huidige plannen. Daarnaast zou ik een lans willen breken voor de Paradijsvogeltuin. Daar gebeuren erg mooie dingen, terwijl dit niet genoemd wordt in de plannen. Een ander aandachtspunt is de boomkroonbedekking. Deze is in de Professorenbuurt lager dan gemiddeld. We zouden moeten kijken waar we bomen kunnen planten.”

Olivier van Schagen (Student & Stad): “Kunnen we het Van Simmerenterrein ontwikkelen tot evenemententerrein?”

Ook Student & Stad ziet de plannen wel zitten. “Het merendeel van de plannen valt of staat met de komst van de bruggen. Het deel dat hier niet van afhankelijk is, daar zouden we wat mijn fractie betreft snel mee kunnen beginnen. Met het verplaatsen van de busbaan wordt de Oosterhamrikkade vrijgespeeld voor kansen die er aan het water liggen. Je kunt denken aan een verlaagde kade of met meer groen langs het water. Het Stadsstrand zou eventueel kunnen worden doorgetrokken. Daarnaast lijkt het onze fractie goed om het Van Simmerenterrein te ontwikkelen tot een eventueel evenemententerrein.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Wellicht tijdelijke invulling mogelijk”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen noemt dit een terechte vraag. “Wellicht zijn er na de zomer mogelijkheden om het terrein tijdelijk hiervoor te gebruiken. De invulling van het terrein, of dit voor cultuur of evenementen moet zijn, is nog onderwerp van discussie. Ondernemers aan de Ulgersmaweg vragen namelijk al heel lang of zij op dit terrein iets mogen gaan ontwikkelen.” Van Niejenhuis benadrukt dat het om een tijdelijke invulling zal gaan.

Verslaggever Ecco van Oosterhout sprak met wethouder Broeksma: