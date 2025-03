Vergoeding voor tandartskosten wordt verlengd

Het gemeentebestuur geeft ook dit jaar een vergoeding voor tandartskosten aan inwoners die geld tekort komen. De aanvraag voor zo’n vergoeding gaat via de bijzondere bijstand mondzorg.

Wethouder Eelco Eikenaar: “Het is zo belangrijk voor mensen om gewoon naar de tandarts te kunnen. Niet naar de tandarts omdat het te duur is, is wat mij betreft geen optie.” De vergoeding is digitaal aan te vragen via de website van de gemeente. Als ze daar hulp bij nodig hebben, kunnen ze langskomen bij een WIJ team.

De belangrijkste voorwaarde voor de vergoeding is dat je een laag inkomen hebt en dat het om noodzakelijke kosten gaat die je zelf niet kunt betalen. De gemeente trekt 200 duizend euro uit voor deze regeling.