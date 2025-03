Vergeten pannetje op het vuur laat brandweer uitrukken naar Moesstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Moesstraat heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. De bewoners zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd.

De melding van de brand kwam even na de klok van 21.00 uur binnen bij de hulpdiensten. “Het betrof een gebouw met meerdere bouwlagen waarbij er op verschillende verdiepingen rook werd gezien”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Daarnaast zouden de bewoners nog in het pand aanwezig zijn. Daarop is er uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand. Dat betekent dat er een extra tankautospuit naar het adres kwam.”

Direct na het arriveren van de hulpdiensten werd een onderzoek ingesteld. “Al snel bleek dat het allemaal meeviel. In de woning stond een vergeten pannetje op het vuur waardoor er rookontwikkeling was ontstaan. Wij hebben deze situatie onder controle gebracht. De bewoners zijn uit voorzorg gecontroleerd door ambulancepersoneel.” Uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Brandweerlieden hebben de woning geventileerd.