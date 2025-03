Verdachte van domeinnaamfraude blijft langer vast

Foto Joris van Tweel. Studenten Alfa-college spelen zaak na in rechtbank

Een 34-jarige man uit Groningen die wordt verdacht van internationaal georganiseerde domeinnaamfraude blijft voorlopig vast. Dat bleek deze donderdag tijdens de pro forma zitting.

Justitie verdenkt de man ervan dat hij, als leider van een criminele organisatie, ondernemingen heeft benaderd met het verhaal dat een andere partij geïnteresseerd is in de registratie van hun domeinnaam met een andere extensie, zoals .nl, .com of .org. De stadjer biedt de ondernemingen aan deze domeinnaam tegen betaling te registreren voor de duur van tien jaar.

Dat gebeurt vervolgens bij een Amerikaanse onderneming. Niet voor de duur van tien jaar, maar voor een kortere periode. De dienst wordt dus niet volledig geleverd. Na een jaar worden de ondernemingen veelal opnieuw benaderd met het verzoek opnieuw te betalen. Dit levert de verdenking domeinnaamfraude op.

Uit het onderzoek blijkt volgens het OM dat de verdachte zich niet beperkt tot de vijf ondernemingen die in het dossier staan. Het gaat vermoedelijk om duizenden gedupeerde ondernemingen uit diverse landen in Europa. De opbrengsten zijn per slachtoffer relatief klein (200 à 300 euro), maar door de omvang en periode zou de man zo’n 2,4 miljoen euro hebben verdiend. Daarnaast wordt de man verdacht van het opkopen van bedrijfsgegevens en data.

De rechtbank heeft besloten de voorlopige hechtenis van de verdachte te verlengen met maximaal drie maanden. Het onderzoek is bijna afgerond. Financiële onderzoeken zijn intensief en tijdrovend. Het gaat in dit geval om ruim 13 duizend facturen. Daarom is er nog geen zicht op een datum voor de inhoudelijke behandeling.