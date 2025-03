Verbod voorrang statushouders op huurwoningen helpt niet: “Een groep de schuld geven is levensgevaarlijk”

Foto Andor Heij. Portiekwoningen, sociale huurwoningen

Als er een wet komt waarbij statushouders niet langer voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning, dan wil wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen kijken naar mogelijkheden binnen de wet om deze groep toch te kunnen huisvesten.

Vorige week kondigde de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan dat er een verbod komt waarbij statushouders voorrang krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning. Sinds 2017 hebben statushouders niet automatisch voorrang meer bij toewijzing. Maar gemeentes hebben wel enige ruimte, ook omdat zij een taakstelling hebben om statushouders te huisvesten. Dat wil de minister nu ook verbieden. Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “Dit is een onwenselijke ontwikkeling, vinden wij en de corporaties. Het gaat namelijk niets oplossen omdat er nu een ander probleem gecreëerd wordt. Wij zijn benieuwd welke mogelijkheden er zijn om hier tegen te protesteren en waarbij we de ruimte om statushouders te huisvesten kunnen borgen.”

Kelly Blauw (PVV): “We hebben nu de mogelijkheid om woningtoewijzing gelijk te trekken”

Kelly Blauw van de PVV is uiterst kritisch: “We zien dat jongeren tot hun dertigste thuis wonen. Starters hebben het zeer moeilijk op de woningmarkt, en gescheiden mensen blijven vaak noodgedwongen samenwonen, met alle gevolgen van dien. De ChristenUnie pleit voor discriminatie op de woningmarkt door een groep voor te trekken, waarbij we nu de mogelijkheid hebben om de woningtoewijzing gelijk te trekken.” Dwarshuis is het met Blauw eens dat de situatie op de woningmarkt schrijnend is. “Het gaat hier om mensen met een verblijfsstatus, die hier mogen wonen. Voor mij zijn dat ook Nederlanders, met recht op een woning.”

“Waarom moeten statushouders een bijzondere positie krijgen?”

Blauw: “We halen veel te veel mensen ons land binnen. Waarom moeten statushouders een bijzondere positie krijgen? U stelt onze eigen mensen achter.” Daar is de ChristenUnie het niet mee eens. “U maakt een verschil tussen de groepen. Klaarblijkelijk zijn er ook geen eigen mensen? Ik wil dat onderscheid niet maken. De mensen die hier naar toe komen, lossen veel problemen op onze arbeidsmarkt op. Het aantal sociale huurwoningen dat statushouders betrekken is maar zeer gering.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Van elke honderd woningen gaan er drie naar een statushouder”

Wethouder Van Niejenhuis vertelt dat er al met de minister gesproken is over dit onderwerp. “Statushouders, dat eigenlijk een heel lelijk woord is, zijn ook Nederlanders. Van elke honderd woningen gaan er in onze gemeente drie naar een statushouder. Het probleem waar we het over hebben is veel groter dan dit. Het gaat niet om vechten wie er voorrang heeft op de woningmarkt. Het probleem is al heel lang geleden ontstaan. Op een gegeven moment is er besloten dat het klaar is, dat de woningmarkt af is. Als er toen een andere keuze was gemaakt, dan hoefde er nu niet zoveel bijgebouwd te worden.”

“Een doelgroep de schuld geven is levensgevaarlijk”

Van Niejenhuis vertelt verder: “Een doelgroep de schuld geven is levensgevaarlijk. De oplossing is meer bouwen en de woningmarkt reguleren. Wij zetten ons volledig in tegen dit voorstel, omdat het niet de oplossing is. Dat doen we via de G6, de G40, via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en via brieven die onder andere door corporaties en provincie zijn ondertekend. Hartgrondig zijn we het met elkaar eens dat dit niet de oplossing is. Het is verschrikkelijk als mensen geen dak boven hun hoofd hebben. Of er voor ons als gemeente ruimte blijft om de voorrang te kunnen borgen, dat weet ik niet. De minister wil alles verbieden en onmogelijk maken. Wij willen kijken welke mogelijkheden er zijn.”