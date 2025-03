Verbazing bij PVV over iftar in Stadhuis

Foto: Ecco van Oosterhout

De fractie van de PVV in de gemeenteraad is verbaasd over de plannen om komende week een iftar te organiseren in het stadhuis. De partij heeft vragen gesteld.

“Het gaat om een iftar die door de gemeente georganiseerd wordt”, vertelt fractievoorzitter Kelly Blauw. “Er is een buffet met Midden-Oosterse gerechten en er zullen verschillende ruimtes ingericht worden waar gebeden kan worden. Mijn fractie is hier erg verbaasd over. Want als overheidsorganisatie hoort de gemeente neutraal te zijn en moet de scheiding tussen kerk en staat gerespecteerd worden.”

Wat is een iftar?

Momenteel vindt voor moslims de ramadan plaats. Dit betekent dat er tussen dageraad en zonsondergang niet gegeten en gedronken mag worden. Op een vastendag eten moslims twee maaltijden: voordat de zon opkomt wordt er opgestaan om iets te eten. Dit wordt ‘sahoor’ genoemd. En dat gebeurt ook na zonsondergang. Het avondeten tijdens de ramadan heet ‘iftar’. Voor of na de iftar wordt er gebeden, het zogeheten maghrib-avondgebed.

“Toch ook geen kerkdiensten met Kerstmis in het Stadhuis?”

Blauw begrijpt niet waarom het wordt toegestaan om dit in het Stadhuis te organiseren. “De gemeente houdt zich niet aan een belangrijke afspraak. Het beginsel van de scheiding van kerk en staat is namelijk een fundamenteel uitgangspunt voor de inrichting van de huidige Nederlandse democratische rechtstaat. We organiseren toch ook geen kerkdiensten met Kerstmis en Pasen in het Stadhuis? Vanwaar die uitzondering voor de islam?”

De PVV wil van het college weten welke overwegingen er zijn geweest om een iftar te organiseren. De vragen zullen komende woensdag tijdens het Politieke Vragenuur beantwoord worden.