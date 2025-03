Veertig ‘munten’ in watergoot Nieuwe Markt laten archeologische vondsten zien

Foto: Niels Knelis Meijer

Een pelgrimsinsigne in de vorm van een Jacobsschelp uit Santiago de Compostella, een rekenpenning uit Nürnberg, een West-Friese roosschelling en een ‘erecte fallus, drankfles en doedelzakspeler’. Sinds een paar weken kunnen voorbijgangers het allemaal tegenkomen naast de watergoot op de Nieuwe Markt.

De afgelopen weken zijn zo’n veertig ‘munten’ in het plaveisel naast de watergoot gelegd. De munten, gevormd als een ‘replica’ van een oude munt, beelden archeologische vondsten af die de afgelopen jaren in de binnenstad zijn gevonden bij werkzaamheden. De gevonden objecten zijn in 3D gescand en vervolgens afgebeeld op een iets vergrote replica van één van de gevonden munten uit de binnenstad.

Hoogtepunten zijn (zo stelt één van de betrokken archeologen) een zilveren ‘denier’, die in opdracht van de Utrechtse bisschop Bernold in Groningen werd geslagen tussen 1040 en 1057. Dat gebeurde op de plek waar nu het pand van studentenvereniging Vindicat te vinden is, waar het in 2011 is opgegraven. Ook een andere ‘replica’ van een mantelspeld, afkomstig uit de directe omgeving van bisschop Bernold zelf, is volgens de archeologen opmerkelijk.

Daarnaast stipt één van de archeologen, zoals verwacht, een object aan wat middeleeuwse ‘seks, drugs en Rock ’n Roll’ moet voorstellen. Een een lood-tinnen ‘profaan insigne’ met een erecte fallus, drankfles en doedelzakspeler. Het object, ergens tussen 1300 en 1400 gemaakt, werd in 1998 gevonden aan de zuidzijde van het Gedempte Kattendiep.

De gevonden objecten (hier vind je de volledige lijst) zijn opgegraven op verschillende plekken, maar komen voornamelijk uit de grond onder de oostzijde van de Grote Markt en het Gedempte Boterdiep.