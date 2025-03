Veel zon en iedere dag 3 graden erbij

Foto: Joris van Tweel

Dinsdag is het zonovergoten en wordt het 10 graden. De wind uit het oosten tot zuidoosten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht lichte vorst, tot -2 graden.

Woensdag is er opnieuw heel veel zon en wordt het met 13 of 14 graden een stuk zachter. Verder is het rustig weer: de wind uit het zuiden tot zuidoosten is opnieuw zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht blijft het kwik enkele graden boven nul.

Donderdag trekken er een paar sluierwolken over, maar zijn er ook flinke perioden met zon. Het wordt met 17 of 18 graden opnieuw een stuk zachter.

Wordt het vrijdag 20 graden? En welk weer kunnen we tijdens het weekend verwachten? Meer daarover op de weerpagina, met een uitgebreide lange termijn verwachting. Klik daarvoor op het icoontje rechtsboven op de pagina.