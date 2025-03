Veel belangstelling voor zonsverduistering: “Schoonheid van de natuur brengt mensen samen” (foto’s)

Gedeeltelijke zonsverduistering 29 maart 2025 Foto: Joris van Tweel

De gedeeltelijke zonsverduistering die zaterdag te zien was in Groningen heeft veel belangstelling getrokken. Op verschillende locaties in de stad waren sterrenkundigen van de RUG aanwezig om uitleg te geven.

“Ik had dit moment wel in mijn agenda gezet”, vertelt fotograaf Gijs Bouman van Beeman Productions. “Zoiets gebeurt niet zo vaak. Samen met een vriend ben ik naar een mooie, rustige plek gereden. We hebben eclipsbrilletjes voor onze camera geplaatst, en op deze manier hebben we de zonsverduistering vastgelegd. Ja, echt heel vet om te zien. En dan te bedenken dat dit maar een gedeeltelijke zonsverduistering was.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Gijs Bouman – Beeman Productions Foto: Gijs Bouman – Beeman Productions

Eclipsbrillen

Bij de zonsverduistering werd ongeveer 24 procent van het zonoppervlak bedekt. Het fenomeen begon om 11.20 uur, en het maximum werd om 12.13 uur bereikt. Op diverse locaties in de provincie stonden telescopen opgesteld, waar RUG-sterrenkundigen uitleg gaven en eclipsbrillen beschikbaar waren. Bijvoorbeeld op het dak van Forum Groningen en bij eetcafé Zondag in het Noorderplantsoen, waar er veel belangstelling was.

Theo Jurriëns (RUG): “Tweehonderd belangstellenden”

Theo Jurriëns is sterrenkundige bij de Rijksuniversiteit Groningen. “Ik was aanwezig bij het Zielhoes bij Noordpolderzijl”, vertelt Jurriëns. “Er waren veel mensen op afgekomen. Ik schat zo’n 150 tot 200 belangstellenden. Van tevoren weet je nooit hoe groot de belangstelling zal zijn, maar de weersomstandigheden waren prachtig. Wat opvallend was, is dat er mensen waren die geen idee hadden wat er aan de hand was. Ondanks de overvloed aan media, internet en sociale media, waren er mensen die van niks wisten. Heel opmerkelijk. Aan de andere kant waren er ook mensen die speciaal naar Noordpolderzijl waren getogen. Ook jonge kinderen van 3, 4 jaar oud. Voor hen was het de eerste zonsverduistering die ze meemaken. De schoonheid van de natuur brengt mensen samen.”

“De man stopte zijn lasbril maar weer weg”

Bij het Zielhoes werden eclipsbrilletjes uitgedeeld om de verduistering te kunnen zien. “Al vrij vroeg meldde zich een man die het brilletje afsloeg. Hij vertelde dat hij goed voorbereid van huis was gegaan en een lasbril had meegenomen. Ik zei tegen hem, dat een lasbril misschien niet zo verstandig is. Uiteindelijk nam hij het eclipsbrilletje toch aan, en stopte de lasbril weer weg.” Het bekijken van een zonsverduistering zonder eclipsbril kan het netvlies beschadigen en onherstelbare schade veroorzaken.

1954

Jurriëns: “Er was ook een ouder echtpaar uit Friesland te gast. Ik zeg tegen hun: 30 juni 1954. De man kijkt me aan, en zegt. Dat weet ik nog. Toen was er ook een zonsverduistering die ik als klein jongetje heb gezien. De meneer wist dat nog heel goed. Toen ging het om een zonsverduistering waarbij negentig procent van het zonoppervlak was bedekt.”

Volgend jaar volledige verduistering in Spanje

Voor de volgende zonsverduistering moeten we wachten tot volgend jaar. “In Spanje zal deze volledig zijn”, vertelt Jurriëns. “Ik heb inmiddels in Baskenland een terreinverkenning gedaan. Op die dag zal ik niet in Noordpolderzijl zijn, maar in Spanje.” En fotograaf Bouman? “Oh echt? Dat lijkt me ook wel heel vet om dat daar dan te ervaren. Ik ga nadenken of ik in die periode een vakantie kan boeken in Spanje. Dat is toch fantastisch om mee te maken?”