Veel interesse voor zonsverduistering: “Bekijken vanaf dak Forum en eetcafé Zondag”

Gedeeltelijke Eclips 25 oktober 2022. Foto: Joris van Tweel

In Groningen is komend weekend een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Sterrenkundige Jeffrey Bout vertelt dat er voor dergelijke verschijnselen veel interesse is.

Hoi Jeffrey! Er is momenteel veel te zien aan het firmament. Behalve de aanstaande zonsverduistering worden we ook regelmatig getrakteerd op poollicht…

“Klopt! Ik was afgelopen vrijdagavond in het Lauwersmeergebied. Wie mij kent, weet dat ik graag met de sterrenkijker de openbare ruimte in trek. Om daarmee mensen op een laagdrempelige manier de mogelijkheid te bieden om een blik naar boven te werpen. Eerder heb ik dat gedaan in de omgeving van Noorddijk, en ook ben ik op een koopavond wel eens op de Vismarkt gaan staan. Dit keer was ik in darkskypark het Lauwersmeergebied.”

Je hebt ook een service waar mensen zich voor kunnen aanmelden toch?

“Klopt. Als ik ergens in de openbare ruimte ga staan, dan kunnen mensen die dat van tevoren willen weten, een mail ontvangen. Door alle drukte van de afgelopen tijd, waarbij ik veel lezingen heb gegeven, dateerde de laatste actie alweer van oktober. De omstandigheden afgelopen vrijdag waren ideaal, dus ik dacht, het wordt er weer hoog tijd voor. Bij de actie waren vijf mensen aanwezig, die de oproep gezien hadden. We hebben een hele mooie avond gehad. Met als verrassing dat het poollicht zich ook nog even liet zien. Weliswaar alleen fotografisch, maar toch blijft zoiets prachtig om te aanschouwen.”

Welke planeten lieten zich goed zien?

“Momenteel zijn Jupiter en Mars goed te zien. En elke keer is het mooi om de reacties waar te nemen van de mensen die door de kijker kijken. Als je naar Jupiter kijkt dan zie je een grote bol met drie of vier maantjes die zichtbaar zijn. Het enthousiasme dat je hoort, is prachtig. Overigens blijft Jupiter voorlopig nog even zichtbaar. Je vindt het hemellichaam aan de westelijke hemel, vlak na zonsondergang.”

En dan de zonsverduistering…

“Komende zaterdag vindt deze inderdaad plaats en we merken dat hier veel interesse voor is. Het gaat om een gedeeltelijke zonsverduistering waarbij zo’n 24 procent van het zonoppervlak bedekt zal zijn. Qua lichtsterkte zullen we er niets van merken. Maar als je naar de zon kijkt, dan zal er zeker iets te zien zijn. Het fenomeen begint om 11.20 uur, waarbij het maximum om 12.13 uur bereikt wordt. Op diverse locaties in de provincie staan telescopen opgesteld, waar RUG-sterrenkundigen uitleg geven en eclipsbrillen beschikbaar zijn.”

Vanaf welke plek in de stad is de zonsverduistering goed zichtbaar?

“In de stad zijn er twee waarneemplekken: het dak van Forum Groningen en eetcafé Zondag in het Noorderplantsoen. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om de provincie in te trekken. Langs de Waddenkust zijn eclipsteams actief bij het activiteitencentrum Lauwersnest bij Lauwersoog en bij het ’t Zielhoes op de dijk in Noordpolderzijl. Ook zijn er waarneemacties bij de openbare bibliotheken van Vlieland en Terschelling.”

Je vertelde dat er veel interesse voor is. Hoe komt dat?

“Het komt vooral omdat het niet zo vaak voorkomt. De laatste keer dat er een zonsverduistering te zien was in het Noorden was op 25 oktober 2022. De omstandigheden toen waren uitstekend, waardoor het goed te zien was. Of het weer zaterdag goed is, is nog onzeker. Bij slecht weer is er op 12 augustus volgend jaar een nieuwe kans. Dan gaat het opnieuw om een gedeeltelijke zonsverduistering. Degenen die een volledige verduistering willen zien, moeten dan naar de binnenlanden van Spanje.”