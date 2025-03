Transgender kledingruil op Grote Markt: “Jezelf kunnen zijn is belangrijk”

Foto: Paul Blom

Op de Grote Markt vond zaterdagmiddag een kledingruil plaats voor transgenders. De actie vond plaats als opmaat naar Internationale transgender zichtbaarheidsdag die komende maandag plaatsvindt.

“We zijn op dit moment druk aan het opruimen”, vertelt Teuntje Zijp van de organisatie. “We kijken terug op een geslaagde en succesvolle dag. Er is bijvoorbeeld veel kleding gedoneerd maar ook uitgedeeld. Daarnaast hebben we heel wat stappen kunnen zetten bij het maken van een transgender vlag die we straks tijdens de Pride, die van 20 tot en met 22 juni plaatsvindt, willen gebruiken. Kleine lappen stof hebben we op de stroken van de vlag aangebracht, waarmee deze nu zo goed als compleet is. En ook is er bijvoorbeeld gewerkt aan het verwerken van tassen tot hoedjes.”

“Fijn om samen met andere mensen jezelf te kunnen zijn”

Zijp noemt de dag belangrijk. “Als je ziet wat er tegenwoordig in de wereld gebeurt, dan is het heel belangrijk om hier aandacht voor te hebben. In Amerika is er lang gewerkt om transgenders dezelfde positie te bieden als andere inwoners. Wat je nu ziet is dat onder een nieuwe regering, die nu twee maanden aan het bewind is, dat al dit werk teniet wordt gedaan. En dat je als transgender weer je oude paspoort terugkrijgt. Dat maakt deze middag op de Grote Markt ook zo fijn. Dat je samen met anderen jezelf kunt zijn, zonder je te hoeven verdedigen.”

Maandag manifestatie op de Grote Markt

De actie is zoals gezegd een opmaat naar komende maandag. “Dan is het Internationale transgender zichtbaarheidsdag. De dag is in 2009 in Amerika in het leven geroepen, om naast negatieve berichten over transpersonen ook eens wat positief nieuws te verspreiden over de transgendergemeenschap.” Om het belang van deze dag te benadrukken, zal maandag de transgendervlag aan de Martinitoren wapperen. “In de avonduren zullen we van 17.30 uur tot 20.00 uur opnieuw op de Grote Markt te vinden zijn. Er zal een manifestatie worden gehouden met verhalen, gedichten en muziek.”

Een reportage van OOG over dit onderwerp wordt maandag aan dit artikel toegevoegd.