Veel belangstelling voor informatiebijeenkomst uitbreiding militair oefengebied

In De Oosterpoort vond dinsdagavond een drukbezochte informatiebijeenkomst plaats over de voorgenomen uitbreiding van het militair oefengebied voor straaljagers. In de plannen van Defensie worden grote delen van de provincies Groningen en Drenthe toegevoegd aan het oefengebied.

Geïnteresseerden konden dinsdagavond van 19.00 tot 21.30 uur binnenlopen. In de foyer, achterin het gebouw, waren verschillende informatiestands te vinden. Bij elke stand werden dia’s gepresenteerd en konden vragen gesteld worden aan medewerkers van bijvoorbeeld Defensie. De informatiestands gingen over de nieuwe luchtruimindeling, effecten op geluid en uitstoot, hoger naderen en continu dalen, en de tijdsplanning hoe het luchtruim er in de toekomst uit moet gaan zien.

Oefeningen

Ons land heeft op dit moment twee militaire vliegvelden waar F-35-straaljagers gestationeerd staan: Leeuwarden en Volkel. Om goed voorbereid te zijn op missies staat in een oefenprogramma omschreven hoeveel vlieguren piloten jaarlijks moeten maken. Om te oefenen zijn militaire trainingsgebieden boven de Noordzee beschikbaar. Deze oefengebieden liggen zeven kilometer ten noorden van de Waddeneilanden. Daarnaast maken gevechtsvliegers, samen met vliegers van andere NAVO-landen, gebruik van de Air Combat Manoeuvering Installation-range. Deze range ligt in de Noordzee tussen Nederland en Engeland.

Trainingen boven land van groot belang

Het grootste gedeelte van de oefeningen vindt dus boven zee plaats. Soms oefenen gevechtsvliegers ook boven land. Zoals in gebieden boven het noorden van Friesland en Brabant. Daar leren ze zich te oriënteren op bijvoorbeeld rivieren en kerktorens. Voor de vliegers zijn deze trainingen, op een hoogte van minimaal 2.500 meter, van groot belang.

‘Noorden is weer eens het afvoerputje’

In de nieuwe luchtruimherziening wordt het huidige oefengebied boven Friesland en de Noordzee uitgebreid met delen van Groningen en Drenthe. Ook de gemeente Groningen gaat straks binnen het gebied vallen. Op de informatieavond waren er geïrriteerde reacties te horen van bezoekers. Uit de informatie die gepresenteerd werd blijkt namelijk dat oefenzones in het zuiden van het land nagenoeg verdwijnen, waardoor alle F-35-oefenvluchten, ook voor die vanaf Volkel, in het Noorden gehouden moeten worden. Een bezoeker merkte op dat het Noorden, na alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren, weer eens het afvoerputje is.

Niet laag boven de grond

Tijdens de informatieavond werd duidelijk gemaakt dat het in Groningen niet gaat om vliegbewegingen laag boven de grond. Oefeningen zullen plaatsvinden op minimaal 1.800 meter hoogte. Er zal alleen op werkdagen gevlogen worden. In de zomer tussen 08.30 en 16.00 uur, met vier korte vluchten per dag. In de winter wordt ook in de avond gevlogen, tot uiterlijk 23.00 uur.

Lawaai

Bij de belangstellenden zijn er ook duidelijke zorgen over het lawaai dat de F-35 produceert. Het nieuwe type straaljager maakt meer herrie dan zijn voorganger de F-16, waarbij het vooral gaat om een toename van het laagfrequent geluid. Meetpunten in Marsum en Jelsum, twee dorpen die tegen vliegbasis Leeuwarden aanliggen, tonen aan dat de F-35 gemiddeld 10 decibel luider is. De Natuur- en Milieufederatie Drenthe heeft eerder al zijn zorgen geuit en overweegt om in bezwaar te gaan.

Gemeenteraad

In de gemeenteraad wordt woensdag over de F-35 gesproken. Tim van de Vendel van GroenLinks liet afgelopen weekend weten: “Als partij willen we weten wat de mogelijke scenario’s zijn, welke impact jachtvliegtuigen hebben en wat er gedaan kan worden om het tegen te houden.” Bij zijn oordeel houdt de partij rekening met de veranderingen in het geopolitieke speelveld. Ook de Partij voor de Dieren is kritisch.