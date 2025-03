Valse start nekt De Boo op 500 meter wereldbeker, Koshkin zegeviert

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Langebaanschaatser Jenning de Boo uit Groningen heeft zondag zijn gouden trilogie op de wereldbekerwedstrijden op Thialf in Heerenveen niet kunnen volbrengen. Op de vijfhonderd meter werd hij derde.

Dit weekend werd de vijfhonderd meter twee keer verreden. Afgelopen vrijdag pakte De Boo goud op de afstand. Met een opening van 9.55 finishte hij in een tijd van 34.18. Zaterdag pakte de 21-jarige schaatser goud op de duizend meter. Zondag nam De Boo het in de achtste rit op tegen Marek Kania uit Polen. Kania stond bij de start niet stil, waardoor de scheidsrechter hem een valse start toekende. De tweede start verliep wel goed, waarbij De Boo stroef van start ging. Zijn opening was in 9.80, waarmee hij fors inleverde ten opzichte van vrijdag. In de laatste bocht haalde hij een snelheid van ruim zestig kilometer per uur, waarmee de finishtijd uiteindelijk op 34.52 werd bepaald. Kania finishte in 34.68.

Magnussen tegen Koshkin

Op dat moment wist De Boo al dat hij niet zou winnen. In de vierde rit stonden Bjørn Magnussen uit Noorwegen en de Kazach Yevgeniy Koshkin aan de start. Koshkin is recent overgestapt vanuit de junioren. De 22-jarige schaatser, die geboren werd in Almaty, opende erg sterk in 9.35, waarmee hij een honderdste sneller was dan afgelopen vrijdag. Koshkin finishte in 34.45. Dit bleek uiteindelijk de snelste tijd te zijn. Voor de Kazach is het de tweede keer dat hij een wereldbekerafstand won, eerder deed hij dit al bij de junioren.

Morishige tegen Dubreuil

Een andere rit die er toe deed was de negende rit waarbij Wataru Morishige het opnam tegen Laurent Dubreuil. De Canadese Dubreuil opende in 9.64 om uiteindelijk te finishen in 34.51. Dit was goed voor de zilveren medaille. De Boo werd derde. De wedstrijd in Heerenveen is de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Het eindklassement, na alle zes wedstrijden, werd gewonnen door Jordan Stolz, die zondag niet in actie kwam. Hij vergaarde dit seizoen 568 punten. Dubreuil werd tweede met 476 punten en Shinhama pakt in het klassement met 431 punten de derde plaats.

Jenning de Boo: “Valse start gooide roet in het eten”

“Ik wilde vandaag heel graag, maar de valse start heeft roet in het eten gegooid”, vertelt De Boo voor de NOS-camera. “Doordat ik te maken kreeg met een valse start, dan blijf je vervolgens iets langer staan. En dan laat je het gewoon liggen. Op zo’n moment ben ik wel scherp, maar je weet ook, dat als ik nu beweeg, dan lig ik eruit. Ik had graag voor de derde keer dit weekend het goud gepakt, maar het zat hem er vandaag niet in.”

“Belangrijk om scherp te blijven”

Over twee weken vinden in het Noorse Hamer de wereldkampioenschappen plaats. “In de aanloop naar die wedstrijd ga ik qua recept weinig veranderen. Op dit moment overheerst het gevoel dat ik even klaar ben. Morgen ga ik rusten, en kan ik even achterover leunen. En vervolgens gaat heel snel de knop om in de richting van Hamar. Kijk, wat er vandaag is gebeurd, dat hoef ik niet te vergeten. Ik heb een mooie bronzen plak. Voor mij is het belangrijk om scherp te blijven.”