Valente en Van Bergen scoren voor Jong Oranje

Foto: Thom van Bergen

Luciano Valente en Thom van Bergen keren deze woensdag met een goed gevoel terug bij FC Groningen. Beide voetballers scoorden dinsdagavond voor Jong Oranje.

Het team van bondscoach Michael Reiziger won in Boekarest met 2-0 een vriendschappelijk duel tegen Jong Roemenië. Valente knalde na 50 minuten de bal vanaf 18 meter snoeihard in de bovenhoek. Zijn teamgenoot Thom van Bergen kopte de bal 8 minuten later op fraaie wijze tegen de touwen..

Jong Oranje doet komende zomer in Slowakije mee aan het EK voor spelers tot 21 jaar. Tegenstanders zijn Jong Finland, Jong Denemarken en Jong Oekraïne. De kans dat Valente en Van Bergen van bondscoach Reiziger een oproep krijgen is gegroeid.