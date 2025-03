UWV: Facilitaire dienstverlening verandert door meer thuiswerken

Sinds de coronapandemie zijn er minder facilitaire banen dan voorheen. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. Toch blijft er vraag naar personeel, maar de nadruk ligt meer dan voorheen op gastvrijheid en servicegerichtheid.

In de provincie Groningen stonden eind vorig jaar zo’n 450 vacatures open voor functies in de facilitaire dienstverlening. Het gaat vooral om schoonmakers, facilitair managers en beveiligingsmedewerkers. Daarbij worden receptie- en telefoontaken gecombineerd. Sinds de coronapandemie is de functie van het kantoor omgeslagen. Het kantoor is minder een werkplek geworden, maar vooral een plek waar werkenden kunnen samenkomen.

Meer dan de helft van de Nederlanders werkt sinds de coronapandemie wel eens thuis. Daarom is het vaak minder druk op kantoren. Ook stoten veel grote bedrijven kantoorruimte af. Daar heeft de facilitaire dienstverlening zich aan moeten aanpassen: er waren dan ook minder banen in die sector. Toch staan er dus nog veel vacatures open.

Het UWV verstrekte eind februari 6.451 WW-uitkeringen in de provincie Groningen dat is vrijwel gelijk aan vorige maand, maar 3,6 procent meer dan een jaar geleden. Daar heeft de facilitaire dienstverlening, zoals de schoonmaak, catering en beveiliging, zich aan moeten aanpassen.