Urban Trail voert dit jaar door tabaksfabriek Niemeyer en De Drie Gezusters

Foto: Rieks Oijnhausen

De negende editie van Urban Trail Groningen voert dit jaar onder andere door tabaksfabriek Niemeyer en horecazaak De Drie Gezusters. Dat laat organisator Golazo weten.

Het evenement wordt gehouden op 6 april. Een Urban Trail is een avontuurlijke en stedelijke run waarbij je bijvoorbeeld door gebouwen, theaters, stadions en steegjes loopt. Elk jaar probeert de organisatie nieuwe gebouwen toe te voegen die niet eerder bezocht zijn. Vorig jaar werd bijvoorbeeld het Academiegebouw, de Rechtbank Noord-Nederland en het Provinciehuis aangedaan. “Het is weer gelukt om een supergaaf parcours te ontwikkelen”, laat de organisatie weten. “Er is een korte route van ongeveer 5 tot 6 kilometer en een lange route van 10 tot 12 kilometer.”

Tabaksfabriek Niemeyer

Start en finish vinden plaats op de Vismarkt. Eyecatcher tijdens de route is dit jaar de Niemeyer fabriek. In het voorjaar van 2023 rolden de laatste pakjes sigaretten van de band in het complex. Momenteel vindt de ontwikkeling plaats naar een openbaar en bruisend nieuw stadsterrein. “Ondanks dat dit proces nog volop gaande is, willen we de gelegenheid benutten om dit iconische terrein alvast te openen voor de stad.” Andere locaties op de route zijn het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan, De Drie Gezusters, bioscoop Pathé, het KPN-kantoor bij het Hoofdstation en Paradigm op het voormalige Suikerunieterrein.

KWF

Met dit evenement wordt geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. In ons land krijgt één op de twee mensen ooit de diagnose kanker. Na het aankopen van een startbewijs via de Urban Trail Groningen kun je een actiepagina aanmaken, waarmee je donaties kunt ophalen. “Iedere euro die opgehaald wordt, draagt bij aan baanbrekend kankeronderzoek. En haal je 500 euro of meer op? Dan beloont KWF jou met het unieke Ren tegen kanker-shirt.”

