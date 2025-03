UMCG steekt halve ton in verkleinen verschillen in zorg tussen mannen en vrouwen

Foto via UMCG

Het UMCG zet zich in om de zorg voor mannen en vrouwen gelijkwaardiger te maken. Met vijf subsidies van 10.000 euro helpt het ziekenhuis veelbelovende onderzoeken naar man-vrouw-verschillen in de medische wereld.

Lange tijd was de man de standaard in wetenschappelijk onderzoek, schrijft het UMCG. Daardoor is er te weinig kennis over de beste behandelingen voor vrouwen. Zij hebben soms meer bijwerkingen of minder baat bij een behandeling dan mannen. Het UMCG wil deze achterstand inhalen.

De vijf geselecteerde onderzoeken richten zich op verschillende thema’s. Zo wordt er onderzoek gedaan naar passende implantaten (vrouwen herstellen minder goed als bijvoorbeeld heupimplantaten niet goed passen), zorg voor vrouwen in de overgang, de link tussen endometriose en ziektes zoals Crohn en verschillen tussen medicijndosering bij jongens en meisjes.

Over een jaar worden de eerste resultaten verwacht. Deze onderzoeken kunnen, besluit het ziekenhuis, de basis vormen voor grotere projecten.