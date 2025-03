UMCG-gynaecoloog Jan Jaap Erwich benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Foto via UMCG

Jan Jaap Erwich is vrijdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Interim-burgemeester Mirjam van ‘t Veld speldde de versierselen op bij de gynaecoloog tijdens zijn afscheid van het UMCG.

Erwich werkt sinds 1997 in het UMCG als gynaecoloog-perinatoloog. Vanaf 2013 is hij hoogleraar Verloskunde aan de RUG, in het bijzonder de preventie van perinatale sterfte. Sinds 2015 was hij hoofd van de afdeling Obstetrie. Na een carrière van veertig jaar in de verloskunde neemt Erwich nu afscheid.

Daarnaast was Erwich de eerste voorzitter van de Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg in het UMCG. Hij stond aan de basis van de werkwijze van deze commissie, die incidenten analyseert en vervolgens verbetermaatregelen implementeert. Volgens het ziekenhuis heeft hij hiermee een belangrijke bijdrage gegeven aan een cultuur van continue verbetering in het UMCG.