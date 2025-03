Ultimatum CNV aan werkgevers ziekenhuizen: betere cao, anders acties

Foto: Martini Ziekenhuis

CNV heeft deze donderdag een ultimatum gesteld aan de werkgevers in de ziekenhuizen. Het ultimatum verloopt op donderdag 20 maart.

‘We geven de werkgevers nog een week de tijd om afspraken te maken over een betere cao. Anders zijn acties in de ziekenhuizen onvermijdelijk’, zegt CNV-onderhandelaar Joost Veldt.

De onderhandelingen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn afgelopen vrijdag na zes onderhandelingsronden gestrand. Volgens Veldt bieden de werkgevers te weinig loonsverhoging en willen ze bestaande regelingen zelfs verslechteren, zoals overwerkvergoedingen en bereikbaarheidsdiensten. ‘Dat is voor ons onacceptabel. En ook onbegrijpelijk, gezien de personeelstekorten die er al zijn.’

De huidige cao voor de 225 duizend werknemers in de ziekenhuizen verliep op 1 februari. CNV wil een eenjarige cao, waarin de lonen met 6 procent omhoog gaan. De werkgevers bieden voor dit jaar 4 procent en volgend jaar 2 procent. ‘Dat zou betekenen dat werknemers er in koopkracht op achteruitgaan’, zegt Veldt. Volgens hem is de actiebereidheid hoog.

Naast de loonsverhoging eist CNV onder meer een betere reiskostenvergoeding, een regeling om verlof te sparen, een veilige werkomgeving en betere afspraken over roosters, pauzes en onregelmatige diensten.