Twintigers en dertigers kunnen verlies dierbare bespreken in Rouwcafé

Praten over het verlies van een dierbare kan sinds kort in Groningen in café Luhu. Myrthe (26), Paula (27) en Floor (28) begonnen er een rouwcafé, speciaal voor leeftijdsgenoten.

Myrthe en Paula waren onderdeel van een jongeren rouwgroep van Humanitas. In deze groep kwamen ze, zes weken lang, een keer per week samen. Zelf verloren ze een moeder, vader en broertje en hadden de behoefte om over hun verlies te praten.

Maar er was een lange wachtlijst om bij die groep aan te kunnen sluiten. Ook waren er niet genoeg vrijwilligers om de gesprekken te leiden. Het drietal vond dat het tijd werd voor iets nieuws: een laagdrempelige manier om over rouw te praten en lotgenoten te leren kennen. Dat werd uiteindelijk het Rouwcafé.

Het Rouwcafé vind elke laatste woensdag van de maand plaats in Luhu aan de Munnekeholm. Er is ruimte voor zo’n 35 tot 40 personen per keer. Opgeven kan via Instagram of via rouwcafe@humanitas-groningen.nl.