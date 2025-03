Twee ruimtevaantjes na 111 rondjes Aarde herenigd met ereplekje in Universiteitsmuseum

Vlaggetje van de Stad Groningen (links) met certificaat van echtheid en twee foto's op hun ereplekje in het Academiegebouw. Foto: Theo Jurriëns

In het Academiegebouw zijn vanaf nu twee ruimtevaantjes te bewonderen die Wubbo Ockels in de jaren tachtig vergezeld hebben op zijn ruimtereis. De vaantjes zijn de afgelopen decennia in de vergetelheid geraakt.

Wubbo Ockels was de eerste Nederlandse ruimtereiziger. Na een astronautenopleiding in 1980 en 1981 maakte hij in de herfst van 1985 zijn ruimtevlucht met de Spaceshuttle Challenger. Tijdens de vlucht was Ockels verantwoordelijk voor diverse wetenschappelijke experimenten. “Het is een goed gebruik dat astronauten tijdens hun missie enkele souvenirs van thuis meenemen”, vertelt sterrenkundige Theo Jurriëns van de RUG. “Zo had Ockels tijdens zijn ruimtevlucht een foto van zijn oude middelbare school, het Kamerlingh Onnes, bij zich, maar ook een vaantje van de Rijksuniversiteit Groningen en eentje van de stad Groningen.”

Ereplekje

Elke astronaut mag 1,5 kilo privébagage meenemen. Tijdens de reis hebben de twee vlaggetjes de aarde 111 keer omcirkeld en legden ze een afstand van 3.862.500 kilometer af. “Je kunt zeggen dat de vaantjes door de jaren heen in de vergetelheid zijn geraakt. Ze lagen opgeslagen in de depots van de gemeente en de universiteit. Afgelopen vrijdag was het Ockels’ verjaardag, hij zou 79 jaar zijn geworden. Dat moment hebben we aangegrepen om de vaantjes na veertig jaar weer samen te brengen en te onthullen in het Academiegebouw. Daar hebben ze een ereplekje gekregen.”

Wubbo Ockels

Wubbo Ockels werd geboren in 1946 in Almelo. Hij groeide op in Groningen. Aan de RUG studeerde hij natuurkunde en wiskunde waarbij hij in 1973 cum laude zijn doctoraalexamen behaalde. “Tijdens de ruimtevlucht voerde hij meer dan 75 experimenten uit. Waaronder een experiment dat vanuit Groningen bedacht en begeleid werd. Samen met Ulf Merbold, uit Duitsland en de Zwitser Claude Nicollier behoorde Ockels tot de eerste lichting astronauten van de ESA.”