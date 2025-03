Twee Groningse gebouwen genomineerd voor architectuurprijs ‘Beste Gebouw van het Jaar’

Foto: Eva Bloem via BNA

Twee gebouwen in Groningen maken kans op de titel BNA Beste Gebouw van het Jaar 2025. In totaal zijn zeven projecten genomineerd voor deze prestigieuze architectuurprijs. De winnaar wordt op 5 juni bekendgemaakt.

De genomineerde gebouwen uit Groningen zijn het nieuwe Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG (ontworpen door Atelier PRO Architekten en Vakwerk Architecten) en de EnergieHub050 (De Unie Architecten) van het Alfa-college.

Er worden op 5 juni twee prijzen uitgereikt: de vakjuryprijs en de publieksprijs. Voor deze laatste prijs kan tot 14 mei online gestemd worden. De prijsuitreiking vindt plaats in het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Ter ere van de twintigste editie wordt daar ook een speciale expositie over de geschiedenis van de prijs gepresenteerd.