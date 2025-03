“Trainingscomplex FC op Meerstad met een klein Oosterparkstadion voor het vrouwenvoetbal”

Foto: Andor Heij

Om de capaciteitsproblemen op sportpark Corpus den Hoorn op te lossen moet er een trainingscomplex voor de FC op Meerstad komen. Ook het vrouwenvoetbal moet hier een plek krijgen waarbij zij gaan voetballen in een klein Oosterparkstadion. Dat staat in een visie die opgesteld is door Niels Hilboesen.

“De meeste mensen zullen mij kennen als raadslid voor Stadspartij 100% voor Groningen of de functies die ik eerder bekleed heb binnen de supportersgeledingen van FC Groningen en later bij de KNVB. Maar dit document, deze visie, heb ik opgesteld als inwoner van onze gemeente. Ik ben hier jaren mee bezig geweest. Het is het resultaat van heel veel gesprekken, naar mensen luisteren en het bestuderen van onderwerpen. En met de recente presentatie van Nij Begun, dat de toekomst van Groningen en Noord-Drenthe schetst, vond ik het nu tijd om mijn visie van me af te schrijven en om het te delen met de buitenwereld. Waarbij partijen er mee mogen doen wat ze willen. Het is een document bedoeld om iedereen in beweging te krijgen, waarbij ik kansen probeer te laten zien.”

Kloppend hart van de gemeenschap

De visie bestaat uit zestien pagina’s. Het bestaat uit een beschrijving hoe FC Groningen volgens Hilboesen zich de komende jaren kan ontwikkelen tot het kloppende hart van de gemeenschap, waarbij de club meer is dan alleen voetbal maar ook een platform is waar sport, onderwijs, bedrijfsleven en samenleving samenkomen. In de visie is 2030 een belangrijk jaar. In dat jaar moet de FC niet alleen sportief succesvol zijn, maar moet het vooral een verbindende kracht zijn in de regio. Maar om die positie in te kunnen nemen moet er wel iets gebeuren.

Meerstad

Als het aan Hilboesen ligt, dan vertrekt de FC vanaf Corpus den Hoorn. Het sportpark is te klein en er is niet voldoende ruimte voor alle teams om er te trainen. Die ruimte is er wel op Meerstad. In het gebied moet een campus komen waar alle elftallen, van eerste elftal tot jeugdopleiding, kunnen trainen. “Het complex wordt meer dan een verzameling van velden alleen. Er moet ook een onderwijs- en kenniscentrum op het terrein komen, waarbij er samenwerking wordt gezocht met mbo- en hbo-onderwijsinstellingen. Daarnaast kan de accommodatie gedeeld worden met amateurverenigingen en kan de buurt er terecht voor evenementen. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Het complex moet een voorbeeld van circulaire bouw en energieneutraliteit worden.”

Fort Rabenhaupt en Oosterparkstadion

Uit de visie blijkt dat het complex de naam Fort Rabenhaupt moet gaan dragen. “Historie vind ik belangrijk. Dat we daar aandacht voor hebben. Aan Carl von Rabenhaupt hebben we te danken dat de bisschop van Münster na een belegering van weken zich terugtrok en Groningen bevrijd werd. Dat is waarom we ook elk jaar Groningens Ontzet vieren.” En dat is niet het enige historische punt dat te vinden is in het document. Zo moet het Oosterparkstadion terugkeren bij Meerstad waar de vrouwen hun wedstrijden in gaan spelen. “Ik zie een mini-stadion voor me dat eer doet aan de historie en het gevoel van het voormalige Oosterparkstadion. Het stadionnetje, met een capaciteit van pakweg 3.000 tot 5.000 plaatsen, wordt een intieme voetbaltempel om op een laagdrempelige manier wedstrijden te kunnen

bezoeken.”

“In discussies is iedereen vooral met zichzelf bezig”

Behalve over de FC gaat de visie ook over andere takken van sport. “Wat veel mensen zich niet realiseren is dat we het in Groningen ontzettend goed voor elkaar hebben. Noem Donar, Lycurgus, Nic, GIJS maar ook de roeiers, de mensen die atletiek bedrijven of Jenning de Boo die het schaatsen hier geleerd heeft. Er gebeuren veel goede dingen, maar in de discussies is iedereen vooral met zichzelf bezig. Dat merk ik ook in de politiek. Bij de discussie over Kardinge bijvoorbeeld. De inzet is om een nieuwe ijsbaan te bouwen op Kardinge, met als gevolg dat je vanwege de werkzaamheden daar twee jaar niet kunt schaatsen. Wat je zou moeten doen is een nieuwe ijsbaan op een andere plek bouwen. De ruimte op Kardinge kun je vervolgens geven aan Groningen Atletiek waardoor zij hun gewenste indoorlocatie krijgen. Op deze manier van werken kun je versnellen, kun je echt stappen maken.”

“Ik doe dit vooral voor mijn kinderen”

Volgens Hilboesen wordt er bij discussies momenteel teveel gekeken naar bepaalde puzzelstukjes, terwijl het veel beter is om naar de gehele puzzel te kijken. De vraag is wel waarom de inwoner van de gemeente zijn nek op deze manier uitsteekt. “Sport verbindt. Sport brengt mensen bij elkaar. De directe aanleiding om dit aan te pakken is het document Nij Begun. De komende jaren vloeien er miljoenen naar Groningen en Noord-Drenthe als compensatie voor de aardbevingsproblematiek. Maar in het gepresenteerde document is het qua sport vooral toegespitst op de vrijetijdseconomie. Sport wordt niet genoemd. Daarom was dit het moment om het naar buiten te brengen. En waarom ik het doe? Ik doe het vooral voor mijn kinderen, zodat ook zij van de sport kunnen genieten.”

“Ik heb toffe reacties gekregen vanuit de club”

De visie is dus ook niet besproken met de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen. “Het is een visie op persoonlijke titel. En ik weet zeker dat dit door politieke partijen gelezen gaat worden. Het is namelijk niet zomaar even iets wat op een zondagmiddag opgeschreven is. Hier zit jaren werk in. En ik weet zeker dat onderdelen bepaalde politieke partijen aan zullen spreken. Mocht dat zo zijn, be my guest. Ga er mee aan de slag. Mijn steun heb je.” De eerste positieve reacties heeft Hilboesen ook al binnen. “Ik heb het gedeeld met de wethouders, met ambtenaren maar ook met FC Groningen. Vanuit de club heb ik al verschillende toffe reacties gehad.”

De volledige visie van Hilboesen vind je op deze website.