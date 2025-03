Toneelvloer Stadsschouwburg sneller versleten dan gedacht: ‘Niet te achterhalen waarom er geen ondervloer is’

Foto: Bruno Rijsman - Wageningen and Groningen (Netherlands, July-August 2020) - 55, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101763000

Normaal gesproken is een toneelvloer (parketvloer) zoals die de Stadsschouwburg na veertig jaar aan vervanging toe. Maar twintig jaar na de laatste renovatie is de vloer al ernstig versleten. Wat blijkt: er is twintig jaar terug nooit een ondervloer geplaatst. Het kost SPOT nu ruim tachtigduizend euro om de vloer te vervangen, dit keer wel met ondervloer.

Na onderzoek is gebleken dat de toneelvloer niet gedragen wordt door een ondervloer, maar direct op de onderliggende ‘balklaag’ is gemonteerd, schrijft het gemeentebestuur: “Het is niet te achterhalen waarom deze beslissing ooit is genomen. Feit is wel dat de vloer door

het ontbreken van de ondervloer minder zwaar belast kan worden dan we dachten en ook dus sneller slijt.”

De vloer moet er daarom dit jaar nog uit voor vervanging, want naast de slijtage ‘golft’ de toneelvloer ook. De verbouwing vindt nog dit jaar tijdens de zomerstop van de Stadsschouwburg plaats, om de programmering niet in de weg te zitten. Het kost SPOT (en daarmee de gemeente Groningen) wel ineens ruim tachtigduizend euro. Maar SPOT kan de kosten zelf betalen vanuit het budget wat er is, besluit het college.