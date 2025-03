Toerisme nam in Groningen het sterkste toe

Foto: Westcord Hotels

De provincie Groningen zag vorig jaar het aantal verblijvende toeristen het meest toenemen van alle provincies, meldt het CBS. Er kwamen 900 duizend gasten uit binnen- en buitenland. Een toename van 11 procent.

Vorig jaar verbleven 51,7 miljoen gasten in Nederlandse hotels en op campings en huisjesterreinen. Dat is bijna 5 procent meer dan in 2023. Het aantal buitenlandse gasten steeg met 5 procent naar 21,3 miljoen. Er kwamen 30,3 miljoen binnenlandse gasten, een toename van ruim 4 procent.

Het merendeel van de gasten (33,4 miljoen) verbleef in hotels. Bij huisjesterreinen ging het om 11,4 miljoen toeristen, bij kampeerterreinen om 5,2 miljoen en bij groepsaccommodaties om 1,6 miljoen gasten. De buitenlandse gasten komen het meest uit Duitsland (3,42 miljoen), België (1,75 miljoen), Noord- en Zuid-Amerika (2,2 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (1,7 miljoen).

De stad die verreweg de meeste toeristen trok was Amsterdam, met ruim 9 miljoen gasten. Meer dan 7 miljoen van hen kwamen uit het buitenland. Ook de gemeente Groningen trok en trekt veel toeristen. Het gevolg hiervan is dat het aantal hotelbedden steeds verder toeneemt.

