Toenemende bewolking en weer kans op een bui, temperatuur zakt langzaam naar normale temperaturen

De bijna ’s zomers zonnestralen en temperatuur worden de komende dagen langzaam getemperd. Zaterdag verandert er nog weinig, maar zondag is een klein spatje regen al niet ondenkbaar. Ook het kwik begint aan een daling: eerst langzaam, maar daarna meer drastisch.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag zijn er flinke perioden met zon, maar in de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 18 graden bij een matige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 4. In de nacht en zondagochtend is er kans op een bui. Verder is er zondag af en toe zon en wordt het 15 of 16 graden bij een zwakke wind uit het zuidoosten, windkracht 2.

Maandag wordt het 15 graden en is er geregeld zon. Daarna zakt het kwik verder en wordt het ’s middags 11 of 12 graden wat normale temperaturen zijn voor de tijd van het jaar. Wolken, zon en een enkele bui wisselen elkaar af.