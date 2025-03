Toegankelijkheid binnenstad: “Het wordt drempelozer, maar het centrum blijft ‘flinke bult’

De toegankelijkheid van de binnenstad voor mensen met een beperking verbetert, maar kan nog beter. Vooral voor mensen in een rolstoel blijft het centrum een ‘flinke bult’. Dat zegt Herman in ’t Veen van de Werkgroep Toegankelijk Groningen in het radioprogramma Laan & De Vries.

Herman, hoe toegankelijk is onze binnenstad?

“Dat is een mooie vraag. Wat wij als werkgroep zien is dat de binnenstad steeds drempelozer wordt. Voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel is dat zeer prettig. Maar binnen onze werkgroep bevinden zich ook blinden en slechtzienden. Zij worden niet blij van een drempelloze binnenstad. Zij hebben bijvoorbeeld hoogteverschillen nodig om hun weg te kunnen vinden. Daar zou meer aandacht voor kunnen zijn.”

Als je als rolstoeler de binnenstad in wilt, wat zijn op dit moment de grootste obstakels?

“Zelf ben ik al 44 jaar afhankelijk van een rolstoel. Ergerlijke obstakels zijn bijvoorbeeld trottoirs die geblokkeerd worden door busjes of fietsen. Je wordt dan gedwongen om een andere route te zoeken, wat niet altijd makkelijk gaat. Andere voorbeelden die ik tegenkom tref ik vooral aan in de horeca. Niet elke horecazaak is voor een rolstoeler toegankelijk. Vaak wordt je bij binnenkomst gewaarschuwd dat het toilet niet toegankelijk is. Toiletten of toiletruimtes zijn te hoog, te laag, te smal of hebben niet de beugels waar wij gebruik van maken om ons vast te kunnen houden.”

Is het dan wel mogelijk om een avondje uit te gaan in de binnenstad?

“Jazeker wel. Er zijn ook voorbeelden te noemen waar het wel goed gaat. Forum Groningen bijvoorbeeld waar drie invalidetoiletten aanwezig zijn. En ook The Market Hotel beschikt over dergelijke toiletten. Nadeel is dat het om openbare toiletten gaat. Het ruikt er niet altijd bepaald fris. Daar zou verbetering mogelijk kunnen zijn.”

Je noemt Forum Groningen. Een toeristische trekpleister die door veel mensen bezocht wordt. Hoe is dat voor mensen in een rolstoel?

“Voor de grootste groep die slecht ter been is, of te kampen heeft met visuele beperkingen, is het prima te doen. Soms komen er wel klachten binnen. Bijvoorbeeld als je gebruik maakt van een grotere rolstoel. Of als je alleen liggend vervoerd kunt worden. Dan is het ingewikkelder. Zoals je weet heeft het Forum een oost- en een westkant. Als je van de ene naar de andere kant wilt, dan zul je altijd via de begane grond moeten. Dat is niet handig.”

Voor je op de Grote Markt bent heb je ook een route af te leggen, waarbij je bijvoorbeeld gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. Hoe gaat dat?

“Dat is wel een probleem. Als je permanent in een rolstoel zit, dan kun je gebruik maken van voorzieningen vanuit de wmo. Een handbike of koppelfiets bijvoorbeeld. Ook met een lijnbus reizen lukt op zich prima. Echter hebben bussen maar één rolstoelplek. Nu zit mijn vriendin ook in een rolstoel, dus moeten we altijd twee verschillende bussen nemen. De bussen halteren aan de rand van de diepenring. Als je naar het centrum wilt, en je maakt gebruik van een handbike of een koppelfiets, dan zul je zelf ‘de bult’ op moeten. Dat kost best wel wat energie.”

Het kan dus echt beter?

“Ik denk dat je dat ten dele kunt zeggen. Mensen die volledig gebruik kunnen maken van het wmo-vervoer, hebben voldoende mogelijkheden. Maar er is ook een groep die er tussen valt. Ouderen bijvoorbeeld die slecht ter been zijn. Zij hebben niks. Ze kunnen wel gebruik maken van een wmo-taxi, maar zullen dit zelf moeten aanvragen.”

