Titelstrijd in 1H en Waterpolo in OOG SPORT

Twee voetbalwedstrijden en een waterpolo wedstrijd, dat is de live sport die zaterdag te beluisteren is bij OOG SPORT.

In de Eerste Klasse H heeft PKC’83 in zijn laatste twee wedstrijden vijf punten laten liggen, daarmee is de spanning in de titelstrijd een stuk groter geworden. Zaterdag om 14.30 trapt PKC’83 thuis af tegen Winsum. Die staan op plek 8 en verloren hun laatste drie duels. Uitgelezen kans voor PKC om de draad weer op te pakken zou je zeggen.

Nummer twee Broekster Boys staat op 3 punten en treft Blauw Wit’34, die staan vijfde en dit zijn de enige twee clubs die van PKC’83 wisten te winnen in de competitie. PKC trainer Hollander zal vooral hameren op scherp beginnen, in de vorige twee duels kreeg PKC al in de eerste minuut een tegentreffer om de oren en stond het al snel 3-0 achter.

In Winsum won PKC’83 eerder dit seizoen met 3-1.

Be Quick 1887 staat vier punten achter PKC op plek 3. Het ontvangt op de Esserberg Oranje Nassau. Dat treft deze weken de complete top vier uit 1H. Dat begon vorige week al met de derby tegen PKC waarin het een snelle 3-0 voorsprong nam maar uiteindelijk genoegen moest nemen met een punt. Daardoor moeten ze bij ON nog steeds met een schuin oog naar onderen kijken. Voor Be Quick is winst noodzaak om in het spoor van de bovenste twee te blijven. Vorige week werd zelfvertrouwen gekweekt met een fraaie uitzege op nummer vijf Blauw Wit’34, daar werd met 1-4 gewonnen. ON moet het vooral van zijn thuiswedstrijden hebben, geen club doet het in 1H thuis beter dan ON. Eerder dit seizoen eindigde het op Coendersborgh in 1-1.

Uit gaat het een stuk minder, na de eerste wedstrijd van het seizoen die bij Rolder Boys werd gewonnen werd in de volgende 6 uitduels slechts 1 punt gepakt. Be Quick doet het thuis dan weer vrij goed. Of dat wat zegt bij een stadsderby zien we zaterdag vanaf 15.45 en hoort u bij OOG Sport.

Verder is er waterpolo met een wedstrijd van De Walvisch. Info over voetbal schud ik zo uit mijn mouw, maar bij waterpolo is dat lastiger en ben ik afhankelijk van de info die ik krijg (cq deze keer niet kreeg). Maar luister morgen naar OOG SPORT en u zult vele malen wijzer worden wat waterpolo betreft.