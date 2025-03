Titelaspiraties Be Quick 1887 in koelkast na nederlaag tegen Oranje Nassau

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Oranje Nassau

Be Quick 1887 kan de titelaspiraties in de eerste klasse H in de koelkast parkeren na de 2-1 thuisnederlaag zaterdag in de stadsderby tegen Oranje Nassau. ON zette een belangrijke stap naar de middenmoot.

Het was schitterend weer in het Esserbergstadion, maar van de kansarme wedstrijd viel minder te genieten. In de achtste minuut was Geertjan Liewes namens Be Quick dichtbij, maar zijn schot ging via de binnenkant van de paal het veld weer in. In de rebound stuitte Sil Kramer op ON doelman Erwin Heidekamp.

Na 25 minuten kwam ON op voorsprong. Rick Wiersma zette de aanval op en Peter van Son kon één op één met Be Quick doelman Stein Barkhuis scoren.

Zes minuten na rust wist Van Son na geklungel in de Be Quick defensie op aangeven van Ruendel Martina simpel voor de 0-2 tekenen. Vincent Pichel kon een minuut daarna na een voorzet van Liewes de aansluitingstreffer maken, maar hij schoot de bal hoog over.

Controle ON

Oranje Nassau had verder controle over de wedstrijd en was bij een paar uitvallen de gevaarlijkste ploeg. Na 87 minuten kwam Be Quick toch op 1-2. Tim Deelen kopte de bal te kort terug op Heidekamp en Siemen Krikke profiteerde. Be Quick pompte nog wel een paar balen het strafschopgebied in, maar daar wist de ON defensie wel raad mee.

Verdiend

“Uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen”, aldus Oranje Nassau aanvaller Rick Wiersma. “We kregen de beste kansen en met ons lage blok gaven we niet veel weg. We waren gevaarlijk vanuit de counter en zij konden daar niet goed mee omgaan”.

ON klom naar de achtste plaats in 1H. “We hebben het gevoel dat we hoger hadden kunnen staan”, aldus Wiersma. “We spelen de laatste weken goed en dat doet wel wat met ons zelfvertrouwen”.

Pas op de plaats

“Op basis van de hele wedstrijd is de nederlaag terecht”, zei Be Quick verdediger Yoran Cats. “Voor rust hadden we tot de zestien redelijke controle, maar we dwongen weinig echte kansen af. Na rust probeer je nog wat te forceren, maar we hebben ons niveau niet gehaald. We hebben ook niet de ploeg om jezelf weer in de wedstrijd te vechten”.

Be Quick blijft derde, maar de achterstand op koploper PKC’83, dat met 5-0 van Winsum won, is opgelopen naar zeven punten. “Niets is zo veranderlijk als voetbal”, aldus Cats. “Maar ik kan me niet voorstellen dat PKC nog veel punten gaat verspelen. We gaan eerst maar eens pas op de plaats maken”.

Be Quick 1887 – Oranje Nassau 1-2. 25. Peter van Son 0-1. 51. Peter van Son 0-2. 87. Siemen Krikke 1-2. Toeschouwers: 300.