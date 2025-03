“Tijdens NLdoet heb je heel veel handen waardoor je veel meters kunt maken”

Foto: ingezonden

Op tientallen plekken in de gemeente werden op vrijdag en zaterdag de handen uit de mouwen gestoken tijdens NLdoet. NLdoet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds en is de grootste vrijwilligersactie van ons land.

“Deze actie is heel belangrijk”, vertelt Guus Termeer van kinderboerderij De Beestenborg aan de Akeleiweg. “Als kinderboerderij werken we samen met dagbestedingslocatie Golden Raand. Bij ons doen ze belangrijk en waardevol werk. Klussen die meer dan een paar uur in beslag nemen, blijven vaak liggen. Die voeren we tijdens NLdoet uit. En daardoor hebben we vandaag echt heel wat meters kunnen maken.”

“Uiteindelijk hebben we veel meer gedaan dan gepland.”

Bij de kinderboerderij is er zaterdag gewerkt aan het opknappen van de stallen voor de alpaca’s, pony’s, kippen, ezels en varkens. Daarnaast zijn de picknicktafels in de speeltuin geverfd en zijn de speeltoestellen schoongemaakt. “Bij NLdoet kunnen mensen aangeven of ze komen. We hadden negen aanmeldingen, maar uiteindelijk kwamen er vijftien mensen langs. We begonnen om 09.00 uur en aan het einde van de middag waren we klaar. Uiteindelijk hebben we veel meer gedaan dan gepland. Zo hebben we ook nog de stal kunnen schilderen. Ja, ik ben heel tevreden.”

In de stal van de kinderboerderij werd geverfd. De speeltoestellen bij de kinderboerderij werden schoongemaakt.

“Ideaal weer om aan de slag te gaan”

Ook blijdschap bij scouting De Zwervers aan de Concourslaan. Mark Aalders: “Wij hebben een eigen pand in beheer, dat ook breder maatschappelijk wordt gebruikt. Eén of twee keer in het jaar hebben wij een klussendag. Vandaag hebben ze schoonmaakwerkzaamheden verricht, is er binnen en buiten geverfd, is de grasmat hersteld en zijn er snoeiwerkzaamheden verricht. Het weer kon vandaag niet beter zijn. In de schaduw was het weliswaar fris, maar het was ideaal weer om aan de slag te gaan.”

“Je maakt nieuwe contacten”

Aan de actiedag bij de scoutingvereniging namen zo’n vijftien mensen deel. “Oudere kinderen hebben geholpen, maar ook flink wat ouders. En dat is volgens mij een groot voordeel van deze dag. Er wordt belangrijk werk gedaan, maar je maakt ook nieuwe contacten. Je leert andere mensen kennen waardoor het heel sociaal is. Het was vandaag heel gezellig. En daar droegen we zelf aan bij door een lunch en een drankje na afloop aan te bieden.”

“Eigenlijk zou het in april moeten worden gehouden”

Termeer is het daar mee eens: “Daarnaast heeft NLdoet nog een derde voordeel. Er kwamen bij ons vandaag mensen helpen die nog niet eerder bij ons langs zijn geweest. Het is ook een hele mooie mogelijkheid om te laten zien wat we doen en wie we zijn. En natuurlijk hopen we dat we op deze manier fans maken. Dat er wellicht nieuwe vrijwilligers uit deze dag voortkomen.” Toch is er volgens Termeer ook een verbeterpuntje: “Hoewel het vandaag mooi weer was, is dat in maart niet altijd het geval. Omdat we een deel van de klussen vandaag buiten hadden, waaronder verfwerkzaamheden, zou het misschien beter zijn om NLdoet een maand later te organiseren.”

“Vorig jaar was het koud en nat”

Bij de scoutingvereniging zien ze dat in zekere zin ook wel zitten: “Vorig jaar was het tijdens NLdoet koud en nat”, vertelt Aalders. “De klussen die je buiten gepland hebt staan, die kun je dan niet uitvoeren. Daarom vinden wij ook dat april beter zou zijn. Maar april is voor ons een lastige maand. Bij een scoutingvereniging zijn kampen erg belangrijk. In april zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen op het voorjaarskamp. Dus maart is in die zin niet een slecht moment, maar ik snap wel het punt dat gemaakt wordt.”

Volgend jaar vindt NLdoet opnieuw plaats. Dan vindt het plaats op 13 en 14 maart.