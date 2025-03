Tientallen vrijwilligersacties tijdens NLdoet in Groningen

In de gemeente vinden zaterdag tientallen vrijwilligersacties plaats in het kader van NLdoet. NLdoet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds en is de grootste vrijwilligersactie van ons land.

Zo wordt er druk geklust bij kinderboerderij De Beestenborg aan de Akeleiweg. “Onze stallen, voor alpaca’s, kippen, pony’s, ezels en varkens, zijn hard toe aan een opknapbeurt en ook de picknicktafels in de speeltuin kunnen een verfje gebruiken. En voor de niet-klussers die graag de handen uit de mouwen willen steken: de speeltoestellen in onze mooie speeltuin kunnen wel een sopje gebruiken”, laat de kinderboerderij weten. Bij wijkcentrum Van Houten aan de Oliemuldersweg zal er schoongemaakt gaan worden. En aan de Westerholm in Haren gaan vrijwilligers en buurtbewoners de terrassen en de buitenomgeving zomerklaar maken, waarbij er onder andere planten geplant zullen worden.

NLdoet is een jaarlijks initiatief dat dit jaar op 14 en 15 maart plaatsvindt. Dit weekend worden er in totaal op ongeveer 7.100 plekken de handen uit de mouwen gestoken. Het doel is om vrijwilligerswerk te stimuleren. Sinds november konden organisaties hun activiteiten aanmelden op de website van NLdoet, waarna vrijwilligers de mogelijkheid kregen om zich voor de activiteiten in te schrijven. Op vrijdag vonden er ook al tal van klussen plaats. Het Koninklijk Huis is al jaren trouwe deelnemer aan NLdoet. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren vrijdag te vinden in Katwijk waar ze hielpen om een buurthuis te verfraaien. Prinses Beatrix werkt zaterdag mee in een speel-o-theek en speeltuin.

Een overzicht van alle acties in de gemeente vind je op deze website.