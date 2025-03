The Script, Goldband en Kensington als headliners op Hullabaloo

Foto: Anneloes Struik

The Script, Goldband en Kensington zijn de eerste drie headliners die in het weekend van 6 en 7 september op Hullabaloo festival optreden in het Stadspark.

Dat maakte de organisatie van het festival vrijdagmiddag bekend tijdens een bijeenkomst bij muziekzaak Plato aan de Oude Ebbingestraat. Dat de Ierse pop-rock band The Script en de Haagse popgroep Goldband zouden komen, lekte donderdag al uit. De derde headliner blijkt dus Kensington te zijn.

Het evenement bij Plato werd afgesloten met een liveact van singer-songwriter Bente, die ook op Hullabaloo zal spelen.