Teleurstellend Donar weggespeeld in Antwerpen

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond in Antwerpen een zware nederlaag geleden tegen de nummer 10 van de ranglijst, Windrose Giants Antwerpen. De Groningers kwamen er niet aan te pas: 113-71.

De thuisploeg begon furieus en schoot in het eerste kwart onder andere zes driepunters raak. Donar stelde daar weinig tegenover, en via 8-2 en 20-11 eindigde het eerste kwart in 38-13. In het tweede kwart schoot de thuisploeg wat minder met scherp, maar het verschil werd wel groter, mede door een groot aantal keren balverlies. Donar wist in dit kwart slechts drie veldscores te maken. De overige acht punten kwamen uit vrije worpen. De ruststand was 64-27.

Donar kwam na de rust beter uit de kleedkamer dan de Belgen, en verkleinde de achterstand tot 64-35. Toch kwam Giants daarna weer wat op stoom, en aan het eind van het kwart was het verschil 7 punten minder dan bij rust: 83-53. In het laatste kwart daarentegen waren de Belgen weer oppermachtig, en vier minuten voor tijd weer de 100-puntengrens doorbroken. Ook daarna bleef de thuisploeg geconcentreerd spelen, waardoor het verschil steeds groter werd.

Topscorers bij Donar waren Zach Harvey met 21 punten en Tavian Dunn-Martin met 14 punten. Bij Giants was Michael Flowers topscorer met 26 punten.