Teistert vogelgriep het Woldmeer in Meerstad?

Foto: Sebastiaan Scheffer

De afgelopen twee weken is een bijzonder hoog aantal dode ganzen rond het Woldmeer in Meerstad aangetroffen. RTV Noord sprak de Dierenambulance Groningen erover. Zij vermoedden dat een vogelgriep de mogelijke boosdoener is.

De Dierenambulance Groningen heeft tot nu toe zo’n 22 ganzen weggehaald; waaronder dode ganzen en ganzen die afwijkend gedrag vertoonden. De kadavers van de overleden dieren zijn naar een laboratorium gestuurd. Onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om een vogelgriep gaat.

Vind u een dode gans of ziet u een gans met afwijkend gedrag? Bel dan de Dierenambulance Groningen via 050 579 1900. Voor meer informatie kijkt u op deze website van de Rijksoverheid.