TAMAR maakt liedje over gloednieuw Dudok: “Als iets mij raakt, dan maak ik een liedje”

Tamar bij het Dudok-gebouw. Foto: Oostblok

De officiële opening moet nog plaatsvinden maar Dudok aan het Diep is nu al bezongen in een lied. TAMAR uit Stad bracht dit weekend het lied ‘Aan het Diep’ uit dat inmiddels op diverse streamingplatforms is te beluisteren.

TAMAR, hoe is dit lied tot stand gekomen?

“De laatste jaren ben ik veel te vinden in het gebied. Ik werk als barista in een koffiestation dat ook dienst doet als boekenwinkel. In het begin gingen de gesprekken over de toekomst van het Dudok-gebouw. Er zouden plannen zijn voor een nieuwe bestemming. Daar werd over gemijmerd. Het afgelopen jaar was ik getuige van de verbouwing naar Dudok aan het Diep. Het voormalige gebouw kreeg deels een horecafunctie, waar onze koffie ook wordt verkocht. Het is een openbare plek waar mensen samen komen. Waar je wat eten of drinken kunt halen, en waar je kunt relaxen. Ondertussen ben ik ook geboren en getogen in de stad. Vroeger toen ik klein was fietste ik er vaak langs. Soms ook met mijn vader en moeder. Die combinatie van actualiteit en melancholie vormde een mooi haakje om er een liedje over te schrijven, als liefhebber van mooie liedjes.”

Toch is het op zich best wel bijzonder dat een plek die nog maar zo kort bestaat nu al bejubeld wordt in een lied…

“Ik denk dat dit gebied tot de verbeelding spreekt. Want in principe heb je gelijk. Het is een nieuw gebied, maar de plek zelf bestaat al veel langer. Het Dudok-gebouw is markant en heeft een mooie vorm. In de nieuwe functie kun je er wat lekkers halen en je kunt er je tijd doorbrengen. Maar ondertussen heeft het die pomstation-vibe behouden. Ik vind het fascinerend. En ik denk dat het voor een liedje niet uitmaakt of het kort of lang bestaat. Als het mij raakt, dan maak ik een liedje.”

Heb je lang over de tekst nagedacht?

“Voor mijn doen heb ik er iets langer dan gebruikelijk over gedaan. Het eerste couplet kwam vrij snel, maar bij het tweede couplet heb ik toch even lopen broeden. Ik wilde daarin graag de oude tijd in terug laten komen, zonder corny te willen doen. Uiteindelijk ben ik er gewoon naar toe gelopen. Ik heb er gekeken om te ontdekken of ik inspiratie zou vinden. En terwijl ik daar liep, zag ik de keitjes bij het tankstation liggen. Ik dacht hier hebben de auto’s decennialang overheen gereden waarvan de bestuurders hier wilden tanken. Ik dacht aan de gelekte brandstoffen en oliën. Dat beeld heb ik uiteindelijk gebruikt voor het tweede couplet.”

Wat zijn de reacties die je hoort?

“Ik denk dat veel mensen het liedje beluisteren in combinatie met de video. Wat ik hoor is dat mensen er vrolijk en blij van worden. En wat ik ook heel mooi vind is dat het mensen aanzet om hun eigen herinneringen te delen. En dat vind ik mooi omdat ik geprobeerd heb om er een gemeenschappelijk liedje van te maken. Het is een plek voor ons allemaal. Maar waar iedereen zijn herinneringen heeft. Ik heb die herinneringen en daar zing ik over.”

Wat mij opvalt is dat het een behapbaar en mooi liedje is geworden…

“Leuk dat je dat zegt. We hebben namelijk bij de opnames wel wat op de rem moeten trappen. In de geluidsstudio van Gijs van Veldhuizen ontstonden ideeën om het wat groter te maken. Uiteindelijk hebben we een kleine productie gemaakt. De basgitaar die je in de opname hoort wordt bespeeld door Michaël Nieuwenweg.

Dit vraagt eigenlijk ook om een optreden op de locatie?

“Ik kan verklappen dat dit ook gaat gebeuren. In mei vindt de officiële opening plaats. Ik ben gevraagd om daar dan dit lied te zingen. En ik denk dat het uniek wordt. Dit is een liedje dat ik niet vaak zal spelen op het podium. Het past minder goed in de set met liedjes die ik heb. Dus het zal sowieso een bijzonder moment worden.”

Bekijk en beluister hieronder het lied ‘Aan het Diep’: