Stuurgroep Behoud IJsbaan Kardinge voorzichtig optimistisch: “Baan staat nationaal op de kaart”

IJsbaan Kardinge. Foto: Joris van Tweel

De Stuurgroep Behoud IJsbaan Kardinge is voorzichtig optimistisch over de toekomstkansen van de ijsbaan. Men denkt een kentering te zien die de goede kant op lijkt te vallen.

“Afgelopen zaterdag vond de finale van de Marathon Cup op Kardinge plaats”, vertelt Piet Manning van de stuurgroep. “Tijdens de wedstrijden zagen we veel publiek langs de kanten. De KNSB liet ons weten dat de publieke belangstelling boven verwachting was. Voor de schaatsbond was het ook aanleiding om te zeggen dat dit redenen zijn om in de toekomst op Kardinge terug te komen.”

Financiën

De vraag is echter of die toekomst er wel is. De ijsbaan en het zwembad zijn beide aan vervanging toe. De gemeente wil verder met de ijsbaan, maar zegt ook dat ze niet alleen voor de kosten op wil draaien. Een deel van de financiële bijdrage zou van de provincie moeten komen. Manning: “Afgelopen weekend liet zien wat er op Kardinge mogelijk is. Het is een ijsbaan die zich in de stad bevindt, een regionale functie heeft en nationaal erg geschikt is om wedstrijden op te houden.”

“Finale van de Marathon Cup trekt de aandacht”

Dat de finale van de Marathon Cup op Kardinge gehouden werd, was geen toeval. “Vorig jaar oktober nam de KNSB contact op met ons, en ze zeiden wij gaan jullie helpen om de ijsbaan in de schijnwerpers te zetten. We gaan de finale van de Marathon Cup in Groningen plaats laten vinden. Daar zijn wij als stuurgroep heel blij mee geweest. Het trekt namelijk de aandacht, en aandacht kun je nooit genoeg krijgen.”

“Op zaterdagochtend zie je honderden kinderen bezig met leren schaatsen”

Maar het gaat niet alleen om de Marathon Cup. “Schaatsen op Kardinge is veel meer dan alleen de langebaanwedstrijden. Neem de ijshockeyers van GIJS. Zij hebben zondagavond in een bomvol stadion de play-offwedstrijd tegen Leeuwarden gespeeld. Ondanks dat er verloren werd, zie je dat er geen wanklank geweest is. En vergeet ook niet de kunstrijders die van de faciliteiten gebruik maken. En ben je zaterdagochtend wel eens op de ijsbaan geweest? Je ziet dan honderden kinderen die er het schaatsen leren en hun technieken proberen te verbeteren.”

Jenning de Boo en Chris Huizenga

Volgens Manning speelt Kardinge ook een grote rol bij schaatsers die nu tot de absolute wereldtop behoren. “Neem Jenning de Boo en Chris Huizenga. Afgelopen weekend kwamen ze alle twee in actie bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. Beide jongens leerden schaatsen op Kardinge. En tegenwoordig zijn De Boo en Huizenga jongens die jonge schaatsers inspireren. Kinderen die nu op Kardinge hun rondjes rijden, die we over tien of twintig jaar actief zien bij de wereldbekerwedstrijden en kampioenschappen die dan plaatsvinden. Als Kardinge verdwijnt, wordt het moeilijker om nieuw talent op te leiden.”

“Ik ben optimistisch gestemd”

Deze week oogt het in de stad voorjaar en binnen enkele weken zal het ijs op Kardinge verdwijnen. Op de vraag of het daarmee ook lastiger wordt om een punt te maken, zegt Manning: “Dat geloof ik niet. Ik denk dat we de afgelopen periode heel duidelijk hebben laten zien wat de waarde van Kardinge voor de schaatssport in de regio en in ons land is. Het ei is gelegd. De gemeenteraad buigt zich in het late voorjaar over de voorjaarsnota. Dat moment wordt voor ons duimen draaien. Persoonlijk ben ik wel optimistisch gestemd. Ik heb het gevoel dat het de goede kant op lijkt te bewegen. Ik denk dat er voldoende geld beschikbaar is, maar het hangt ervan af waaraan het wordt uitgegeven. En dat het ijs de komende weken verdwijnt… vorig jaar zomer hebben we laten zien dat wij ook in hartje zomer prima in staat zijn om schaatsliefhebbers te mobiliseren om naar de Grote Markt te komen. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we dat opnieuw doen.”