Studenten Vindicat uit hotel gezet na wangedrag en agressie in Franse Alpen

Screencap uit video (via Studentenkak Instagram)

Een groep leden van Vindicat is uit een hotel in het Franse skigebied Risoul gezet na ernstig wangedrag. Rondgaande video’s en berichten illustreren dat de studenten zich ernstig misdragen.

Zo zijn er beelden (te zien in de post hierboven) waarop te zien is dat iemand met zijn hoofd een deur kapot slaat. Ook zou er zijn gevochten met de politie en beveiliging, is er gepoept op balkons, geplast in de lift en afwasmiddel over computers gegooid.

De Franse politie die aan het AD laat weten dat het met slechts zes man probeerde de studenten in toom te houden, spreekt van een ‘agressieve groep van honderd studenten, allemaal onder invloed’.

De studenten zijn inmiddels op weg terug naar Nederland, want ook in andere hotels in de regio zijn zij niet meer welkom. Sunweb die groepsreizen organiseert voor studenten, zegt dat de groep pas na meerdere waarschuwingen uit het hotel (eigendom van Sunweb) is gezet. De reisorganisatie onderzoekt de incidenten en bekijkt of schade op de daders kan worden verhaald.

Rector Wibe Kaak van Vindicat erkent, richting zowel het AD als Sikkom, dat er leden van zijn corps te zien zijn op de rondgaande beelden. De rector stelt dat de vereniging streng zal optreden. “Als blijkt dat leden zich misdragen hebben, worden ze per direct geschorst.” De vereniging wacht nog op meer informatie van de reisorganisatie en de lokale politie.