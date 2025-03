Stroomtest verdiepte ligging duurt langer dan gepland

De weg richting het Julianaplein ging als eerste open. Foto: Johannes Rienks

Aannemerscombinatie Herepoort test deze woensdag hoelang de veiligheidssystemen van de nieuwe, verdiepte liggen van de zuidelijke ringweg blijven werken bij stroomuitval. Voor deze test, die eigenlijk tot 15.00 uur zou duren, is meer tijd nodig.

Daarom zijn de buitenste rijstroken woensdag nu tot 19.00 uur dicht. Ook is tot die tijd een aantal opritten onbruikbaar.

De verlichting in de verdiepte ligging blijft ook uit tot de test klaar is. Het camerasysteem, dat verkeerscentrale Wolfheze helpt bij het monitoren van langzaam rijdend verkeer, draait dan op accu’s. Na de test wordt de stroom weer ingeschakeld en gecontroleerd of alle systemen goed opstarten.

Om de veiligheid te waarborgen, zijn de buitenste rijstroken in beide richtingen afgesloten. De afsluiting is nodig zodat de buitenste rijstroken als vluchtstrook gebruikt kunnen worden. Ook de opritten vanaf de Brailleweg en de Europaweg zijn dicht.

Verkeer vanaf de Brailleweg kan via de oprit A28 Groningen-Zuid rijden. Verkeer vanaf de Europaweg kan via de Bornholmstraat de ringweg op. Deze week is ook de Helperzoomtunnel dicht. De omleiding daarvoor loopt deze woensdag niet via de Europaweg, maar via de Bornholmstraat.