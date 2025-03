Stralende dagen in het verschiet, temperatuur kan komend weekend plaatselijk op 20 graden uitkomen

Foto: Joris van Tweel

Er staan Groningen een paar uiterst aangename lentedagen te wachten. Veel zonneschijn en weinig wind doen de temperatuur ook langzaam stijgen. Komend weekend kan de thermometer hier en daar zelfs op 20 graden uitkomen.

Door Johan Kamphuis

Donderdag wordt een stralende dag. Er is veel zon met in de middag een paar dunne sluierwolken. De temperatuur loopt op naar 15 graden bij een zwakke of matige zuidelijke wind, windkracht 2 tot 3.

In de nacht naar vrijdag blijft het kwik enkele graden boven nul. Vrijdag overdag wordt het met 17 graden nog wat zachter dan donderdag. Daarbij is er veel zon en blijft het droog. De zuidelijke wind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3.

Tijdens het weekend krijgt de lente op zaterdag nog meer gestalte, als het kwik bij zonovergoten condities oploopt naar 18 graden. Lokaal zou zelfs de ‘warme’ 20 graden bereikt kunnen worden. De wind uit het oosten tot zuidoosten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3: een rustige dag dus.

