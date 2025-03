Stomdronken Stadjer (41) raakt rijbewijs kwijt in Buitenpost

Foto via Politie.nl

De politie heeft afgelopen woensdag een 41-jarige automobilist uit Groningen langs de weg gezet in Buitenpost, omdat de Stadjer gevaarlijk rondreed in de Friese plaats.

Volgens RTV NOF kwam de politie de man op het spoor na meldingen door medeweggebruikers. Er werd meteen een ademtest afgenomen.

Op het bureau bleek dat de Stadjer driemaal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. De beschonken Stadjer raakte daarop meteen zijn rijbewijs kwijt en kan een brief van het Openbaar Ministerie verwachten.