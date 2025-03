Steunbetuigingen op groot hart voor ‘hartekinderen’ in UMCG

Foto via UMCG

Een hartafwijking is nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Daarom vragen Stichting Hartekind en andere kinderhartcentra in Nederland aandacht voor dit probleem. Dinsdag 11 maart werd de campagne “Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel” gelanceerd, onder andere in het UMCG.

In het UMCG tekenden ‘hartekinderen’, hun ouders, artsen en Hartekind-ambassadeur Yara van Kerkhof (de eerste Nederlandse olympisch medaillewinnaar in het vrouwen-shorttrackschaatsen) een steunbetuiging, afgebeeld op een groot hart. Van Kerkhof onderging op jonge leeftijd ook een hartoperatie, omdat ze een gaatje had in de wand tussen de boezems van haar hart. Daardoor was ze vaak moe en veel ziek.

‘Controle blijft spannend’

Ook de 11-jarige Elina uit Leeuwarden was erbij. Elina werd als baby geboren met een lekke hartklep. Op zesjarige leeftijd onderging ze een zware operatie. “Alles leek goed te gaan, maar ze moest opnieuw in coma worden gebracht. Dat was extra moeilijk omdat we dachten dat ze het ergste had gehad,” vertelt haar moeder Monique. “Gelukkig begon ze, eenmaal in slaap, wel weer aan te sterken en bleek dat haar hart even wat extra tijd nodig had om na zes jaar eindelijk normaal te kunnen kloppen.”

Vijf jaar later staat Elina in het UMCG zelf te vertellen over haar situatie. Maar moeder Monique ziet haar kind nog steeds opboksen tegen problemen: “Voor nu is Elina een vrolijke meid, maar elke controle blijft spannend. Ook is ze wisselend moe en loopt ze in vergelijking met haar klasgenootjes achter. School blijft lastig, maar ze doet haar best en gaat altijd met plezier naar school.”

Handtekeningen naar Utrecht, ook publiek kan steun betuigen

De actie van dinsdag is onderdeel van een landelijke campagne van Stichting Hartekind, waarin steunbetuigingen worden ondertekend door zoveel mogelijk medisch specialisten. Van Kerkhof vertrok aan het begin van de middag vanuit Groningen naar Utrecht. Daar komen de steunbetuigingen vanuit alle kinderhartcentra later die dag samen.

Digitaal steun betuigen kan ook het publiek. Wie dat wil, kan dat doen op de website van stichting Hartekind.