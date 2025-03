Sterrenkundigen geven uitleg bij zonsverduistering 29 maart

Gedeeltelijke Eclips 25 oktober 2022. Foto: Joris van Tweel

Op zaterdag 29 maart is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Dan wordt 24 procent van het zonsoppervlak bedekt. Sterrenkundigen van de RUG geven uitleg op twee locaties in de stad.

De zonsverduistering start die dag om 11 uur 20. Het maximum is om 12 uur 13 en om 13 uur 07 is alles weer voorbij. Deze tijdstippen gelden voor de stad Groningen.

Op twee plekken in de stad en op twee locaties in de provincie staan telescopen opgesteld, sterrenkundigen van de RUG geven uitleg. Ook zijn er eclipsbrillen beschikbaar. Daarmee kun je de zonsverduistering zien. Zonder deze bescherming is het gevaarlijk om rechtstreeks naar de zon te kijken.

In de stad zijn er twee waarneemplekken: het dak van Forum Groningen en eetcafé Zondag in het Noorderplantsoen. Langs de Waddenkust zijn eclipsteams actief bij het activiteitencentrum in Lauwersoog en bij het ’t Zielhoes op de dijk in Noordpolderzijl.